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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:14
Faceless
Хворіє. Думаю вийде найближчими днями
Сумно що хворіє. Не вважайте це допитливістю, але що за хвороба, щоб не заходити на форум? ДС навіть у відпустці передивлявся що на гілці відбувається, а тут в обід 08.01 зник і все. Поясніть, якщо це Вас не обтяжить.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:16
холява
І Вам, доброго вечора!
...я всі ті дні працював і ретельно за цим, що Ви попросили - не слідкував!
... а от Ваші історії - цікавіші! - більш запам'ятовуючі!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:17
Перес де Куэльяр написав:Faceless
Хворіє. Думаю вийде найближчими днями
Сумно що хворіє. Не вважайте це допитливістю, але що за хвороба, щоб не заходити на форум? ДС навіть у відпустці передивлявся що на гілці відбувається, а тут в обід 08.01 зник і все. Поясніть, якщо це Вас не обтяжить.
Не в курсі, сподіваюсь, нічого серйозного
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Faceless
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:18
То що, хлопці, завтра пірнаємо під 28 чи як?!
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asti
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:21
Faceless написав: Перес де Куэльяр написав:Faceless
Хворіє. Думаю вийде найближчими днями
Сумно що хворіє. Не вважайте це допитливістю, але що за хвороба, щоб не заходити на форум? ДС навіть у відпустці передивлявся що на гілці відбувається, а тут в обід 08.01 зник і все. Поясніть, якщо це Вас не обтяжить.
Не в курсі, сподіваюсь, нічого серйозного
А хіба Ви не на зв*язку між собою. Є мабуть телефон, подзвонити, можливо допомога треба? Якась дивна відповідь Ваша, начебто ДС це простий смертний тут на форумі.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:23
asti написав:
То що, хлопці, завтра пірнаємо під 28 чи як?!
... нє, нє - я ще не все злив!
- але, начебто, на це схоже.... що пірнаємо
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:25
asti написав:
То що, хлопці, завтра пірнаємо під 28 чи як?!
Рано ещё,не торопите события,всему своё время,начнётся посевная и всё что с этим связанно с первым теплом,вот тогда и можно,а сейчас зачем,нет поводов)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:26
Долярчик написав:холява
І Вам, доброго вечора!
...я всі ті дні працював і ретельно за цим, що Ви попросили - не слідкував!
... а от Ваші історії - цікавіші! - більш запам'ятовуючі!
вам не следует строить из себя того , кем вы являетесь .
ответь просто на вопрос ,
... котировки валют ????????
Помощь твоего друга . кверти , приветствуется. ))))
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холява
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