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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 241242243244

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 60
1. меньше 27
13%
8
2. 27 - 28.50
55%
33
3. 28.50 - 30
22%
13
4. 30-35
7%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:14

Faceless
Хворіє. Думаю вийде найближчими днями
Сумно що хворіє. Не вважайте це допитливістю, але що за хвороба, щоб не заходити на форум? ДС навіть у відпустці передивлявся що на гілці відбувається, а тут в обід 08.01 зник і все. Поясніть, якщо це Вас не обтяжить.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:16

холява
І Вам, доброго вечора!
...я всі ті дні працював і ретельно за цим, що Ви попросили - не слідкував! :roll:

... а от Ваші історії - цікавіші! - більш запам'ятовуючі! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:17

Re: Валютный рынок в контексте

Перес де Куэльяр написав:Faceless
Хворіє. Думаю вийде найближчими днями
Сумно що хворіє. Не вважайте це допитливістю, але що за хвороба, щоб не заходити на форум? ДС навіть у відпустці передивлявся що на гілці відбувається, а тут в обід 08.01 зник і все. Поясніть, якщо це Вас не обтяжить.
Не в курсі, сподіваюсь, нічого серйозного
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:18

То що, хлопці, завтра пірнаємо під 28 чи як?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:21

  Faceless написав:
Перес де Куэльяр написав:Faceless
Хворіє. Думаю вийде найближчими днями
Сумно що хворіє. Не вважайте це допитливістю, але що за хвороба, щоб не заходити на форум? ДС навіть у відпустці передивлявся що на гілці відбувається, а тут в обід 08.01 зник і все. Поясніть, якщо це Вас не обтяжить.
Не в курсі, сподіваюсь, нічого серйозного
А хіба Ви не на зв*язку між собою. Є мабуть телефон, подзвонити, можливо допомога треба? Якась дивна відповідь Ваша, начебто ДС це простий смертний тут на форумі.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:23

  asti написав:То що, хлопці, завтра пірнаємо під 28 чи як?!

... нє, нє - я ще не все злив! :D
- але, начебто, на це схоже.... що пірнаємо :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:25

  asti написав:То що, хлопці, завтра пірнаємо під 28 чи як?!

Рано ещё,не торопите события,всему своё время,начнётся посевная и всё что с этим связанно с первым теплом,вот тогда и можно,а сейчас зачем,нет поводов)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:26

  Долярчик написав:холява
І Вам, доброго вечора!
...я всі ті дні працював і ретельно за цим, що Ви попросили - не слідкував! :roll:

... а от Ваші історії - цікавіші! - більш запам'ятовуючі! :mrgreen:


вам не следует строить из себя того , кем вы являетесь .
ответь просто на вопрос ,
... котировки валют ????????
Помощь твоего друга . кверти , приветствуется. ))))
холява
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