Додано: Вів 15 січ, 2019 20:45

Бизнес потребовалась гривна под уплату налогов

Раскачка валютного межбанка завершилась 15 декабря подорожанием доллара на полторы копейки — 28,065-28,10 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На протяжении дня котировки взлетали и выше, после чего произошел откат. Бизнес начал активнее продавать валюту под сезон уплаты налогов.

«Сегодня торги стартовали со значений 28,07-28,10 грн/$. Потом курс начал расти, но попытка роста закончилась неудачей и достигнув значения 28,19 грн/$, курс отскочил вниз», — рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.

Откатить котировки удалось без Нацбанка, который сегодня не появлялся на рынке.

«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали утренние завышенные котировки в ожидании преобладания спроса на валюту от крупных участников рынка на фоне роста навеса гривневой ликвидности как ресурса для спекулятивных раскачек. Предложение валюты также выросло в преддверии календарного периода бюджетных платежей, что уравновесило спрос и обусловило снижение котировок доллара», — прокомментировал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Ситуация в кассах абсолютно не изменилась.

«Наличный рынок открылся котировками 28,08-28,13 грн./$ и не изменил их к середине дня», — заверил Куринной.

Несмотря на достаточно активную раскачку котировок сегодня, и телодвижения экспортеров (время от времени придерживают конвертацию выручки), финансисты не прогнозируют на завтра резких курсовых скачков. По словам Куринного, 16 января безналичная торговля будет идти в рамках 28,0-28,10 грн./$.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.