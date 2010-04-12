Сибарит
Реальное повышение наступило по полугодовым с 18,5% до 19%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:36
Сибарит
Реальное повышение наступило по полугодовым с 18,5% до 19%
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:36
Re: Валютный рынок в контексте
как осмыслите сообщите результат)
В любой пирамиде назад дороги нет, только повышать ставки.
если у них маржа 50% то и по 30 можно брать, маржа компенсирует курсовую разницу если конкурент закупится импортом по 26 и выйдет на рынок с меньшей ценой.
Гарантий что будет снова 26 нет. Я уже писал что эти качели могут быть заманухой для спекулей и кто слился по 28 вполне может откупиться по 30+
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 січ, 2019 20:45, всього редагувалось 3 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:41
Крутая пирамида. На сколько %% вырос общий объем находящийся в обороте за 2018 год ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:45
... вибачте, та я відповім грубо
- нах мені ті котіровки, я дивись тільки, де дорожчий прийом, щоб злитись і все
...у алли 11 числа був найкращий прийом! - але там була біда з гривнею
.... і що ж то Вас так пан Кверті турбує?
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 15 січ, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:45
Доллар прокачали и приземлили к вечеру
Бизнес потребовалась гривна под уплату налогов
Раскачка валютного межбанка завершилась 15 декабря подорожанием доллара на полторы копейки — 28,065-28,10 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
На протяжении дня котировки взлетали и выше, после чего произошел откат. Бизнес начал активнее продавать валюту под сезон уплаты налогов.
«Сегодня торги стартовали со значений 28,07-28,10 грн/$. Потом курс начал расти, но попытка роста закончилась неудачей и достигнув значения 28,19 грн/$, курс отскочил вниз», — рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.
Откатить котировки удалось без Нацбанка, который сегодня не появлялся на рынке.
«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали утренние завышенные котировки в ожидании преобладания спроса на валюту от крупных участников рынка на фоне роста навеса гривневой ликвидности как ресурса для спекулятивных раскачек. Предложение валюты также выросло в преддверии календарного периода бюджетных платежей, что уравновесило спрос и обусловило снижение котировок доллара», — прокомментировал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Ситуация в кассах абсолютно не изменилась.
«Наличный рынок открылся котировками 28,08-28,13 грн./$ и не изменил их к середине дня», — заверил Куринной.
Несмотря на достаточно активную раскачку котировок сегодня, и телодвижения экспортеров (время от времени придерживают конвертацию выручки), финансисты не прогнозируют на завтра резких курсовых скачков. По словам Куринного, 16 января безналичная торговля будет идти в рамках 28,0-28,10 грн./$.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:53
Минулого тижня Сибарит прогнозував,що якщо на аукціоні по ОВДП все куплять,значить попереду справи кепські.
Зара свою точку зору не змінили?
Дивіться - викупили ж все.І це при тому,що ставки нижче,аніж в грудні.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:59
ну так с банкiвськими красунями вiн поспiлкувався
А ще в податкову зайшов.
Усi чутки зiбрав.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:02
Re: Валютный рынок в контексте
удалил
Востаннє редагувалось холява в Вів 15 січ, 2019 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:02
Re: Валютный рынок в контексте
пишут
будет время посчитаю. Если есть посчитанное делитесь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 січ, 2019 21:05, всього редагувалось 2 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:04
Вот зачем информационное дерьмо сюда тащить ?
А, пригожинский ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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