RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 244245246247>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 61
1. меньше 27
13%
8
2. 27 - 28.50
56%
34
3. 28.50 - 30
21%
13
4. 30-35
7%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:08

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Дивіться - викупили ж все.

Пока не все. Часть заявок по гривневым осталась не удовлетворенной. На серьезное повышение ставок не пошли, хотелки по 20.50 остались хотелками.
Выглядит так, что в торге передавили, с небольшими уступками, и привлекли весьма внушительную сумму под устраивающие проценты. Признаков паники по-прежнему не вижу.
Валютные заявки удовлетворили все, но там, похоже, не было запредельных хотелок. Может валютные инвесторы серьезнее и не пытаются играть на удачу? Не знаю. Надо думать.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3538
З нами з: 02.09.15
Подякував: 882 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:09

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:На сколько %% вырос общий объем находящийся в обороте за 2018 год ?

пишутhttps://politeka.net/news/economics/748413-defolt-blizok-kak-nikogda-minfin-poshel-na-krajnie-mery-ochen-nuzhny-dengi/
будет время посчитаю. Если есть посчитанное делитесь.



Не пробовали не тащить сюда всякий мусор а открыть данные по остаткам и посмотреть динамику ?
А потом уже валить сюда на ветку весь ваш бред который все читают уже две недели. Я вам еще на прошлой неделе задавал наводящие вопросы, но вы их проигнорировали и продолжили навалить - пирамида - растет - все рухнет . Уже достало НЕДЕЛЯМИ ЧИТАТЬ ЭТОТ БРЕД !!!
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30281
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2975 раз.
Подякували: 5021 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Я Прошу ПРОЩЕНИЯ
вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 03.12.14
Подякував: 243 раз.
Подякували: 288 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:12

  Сибарит написав:
  tea написав:Дивіться - викупили ж все.

Пока не все. Часть заявок по гривневым осталась не удовлетворенной. На серьезное повышение ставок не пошли, хотелки по 20.50 остались хотелками.
Выглядит так, что в торге передавили, с небольшими уступками, и привлекли весьма внушительную сумму под устраивающие проценты. Признаков паники по-прежнему не вижу.
Валютные заявки удовлетворили все, но там, похоже, не было запредельных хотелок. Может валютные инвесторы серьезнее и не пытаются играть на удачу? Не знаю. Надо думать.

А що тут думати?Ви правильно написали,погоджуюсь.
Єдине що - будемо чекати інфо,чи були сьогодні нерезиденти і в які ОВДП вклались.
На перших торгах вони повністю вклались у валютні ОВДП під 6.ХХ%.Сума була невелика,ЗЗЗЗЗ писав,якщо не зраджує пам"ять,про 7 млн.дол.
Виникає питання - чому вони порахували,що вигідніше вкластись під 6.ХХ% річних у валюті,а не продати долари по 28.ХХ і вкластись під 18.ХХ% у гривні.
tea
 
Повідомлень: 16676
З нами з: 15.11.08
Подякував: 545 раз.
Подякували: 2183 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:16

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Я Прошу ПРОЩЕНИЯ
вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.©



Нет -нет , я абсолютно трезвый .
Просто сегодня , эти два неуча, (вадик и доллярчик) меня сегодня заставили показать им , что они не так умны , как себе представляют .
Неучи и болтуны , которые в своей жизни книг не читали , а лезут со своими формулировками.
холява
2
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1703 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:24

  холява написав:
  Мизантрóп написав:
  холява написав:Я Прошу ПРОЩЕНИЯ
вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.©



Нет -нет , я абсолютно трезвый .
Просто сегодня , эти два неуча, (вадик и доллярчик) меня сегодня заставили показать им , что они не так умны , как себе представляют .
Неучи и болтуны , которые в своей жизни книг не читали , а лезут со своими формулировками.

Какие книги имели ввиду?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 23.05.14
Подякував: 313 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:26

Re: Валютный рынок в контексте

...Бодо Шефер, Браян Трейсі, Роберт Кіосакі, Стів Джобс.... але, тут скажуть, що я в гугл підглянув....
.... і нічого тут не докажеш, що всі вони... та й багато інших....... вчать жити і покладатись на свій розум і, взагалі, на самого себе!
"все в наших руках!".... а точніше - в головах!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5636
З нами з: 19.10.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:27

  Vadim V написав:
  холява написав:
Неучи и болтуны , которые в своей жизни книг не читали , а лезут со своими формулировками.

Какие книги имели ввиду?

Пізнайко на консультаціях питає про цю книжку. :mrgreen:

http://antifashist.com/images/jimg/5/5b ... aea88e.jpg
tea
 
Повідомлень: 16676
З нами з: 15.11.08
Подякував: 545 раз.
Подякували: 2183 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:30

  Долярчик написав:...Бодо Шефер, Браян Трейсі, Роберт Кіосакі, Стів Джобс.... але, тут скажуть, що я в гугл підглянув....
.... і нічого тут не докажеш, що всі вони... та й багато інших....... вчать жити і покладатись на свій розум і, взагалі, на самого себе!
"все в наших руках!".... а точніше - в головах!

Ну вот. Читать Вы уже научились. Т.е. первый шаг сделан. Респект :!:
Пробуйте переходить с бестселлеров на академическую литературу.
Заходит "тУже", но "толку больше".
Чтоб не травмировать психику, переходите постепенно, чередуйте.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 09.09.14
Подякував: 688 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:32

  tea написав:
  Vadim V написав:
  холява написав:
Неучи и болтуны , которые в своей жизни книг не читали , а лезут со своими формулировками.

Какие книги имели ввиду?

Пізнайко на консультаціях питає про цю книжку. :mrgreen:

http://antifashist.com/images/jimg/5/5b ... aea88e.jpg

Хороший выбор.
Это Ваша любимая?
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 09.09.14
Подякував: 688 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 244245246247>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vitaka, vovan_prm і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1418, 1419, 1420
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14197 1635396
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 18:53
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1391917
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 261354
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Алименты (2)
15.01.2019 22:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.