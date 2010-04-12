Пока не все. Часть заявок по гривневым осталась не удовлетворенной. На серьезное повышение ставок не пошли, хотелки по 20.50 остались хотелками. Выглядит так, что в торге передавили, с небольшими уступками, и привлекли весьма внушительную сумму под устраивающие проценты. Признаков паники по-прежнему не вижу. Валютные заявки удовлетворили все, но там, похоже, не было запредельных хотелок. Может валютные инвесторы серьезнее и не пытаются играть на удачу? Не знаю. Надо думать.
Не пробовали не тащить сюда всякий мусор а открыть данные по остаткам и посмотреть динамику ? А потом уже валить сюда на ветку весь ваш бред который все читают уже две недели. Я вам еще на прошлой неделе задавал наводящие вопросы, но вы их проигнорировали и продолжили навалить - пирамида - растет - все рухнет . Уже достало НЕДЕЛЯМИ ЧИТАТЬ ЭТОТ БРЕД !!!
Пока не все. Часть заявок по гривневым осталась не удовлетворенной. На серьезное повышение ставок не пошли, хотелки по 20.50 остались хотелками. Выглядит так, что в торге передавили, с небольшими уступками, и привлекли весьма внушительную сумму под устраивающие проценты. Признаков паники по-прежнему не вижу. Валютные заявки удовлетворили все, но там, похоже, не было запредельных хотелок. Может валютные инвесторы серьезнее и не пытаются играть на удачу? Не знаю. Надо думать.
А що тут думати?Ви правильно написали,погоджуюсь. Єдине що - будемо чекати інфо,чи були сьогодні нерезиденти і в які ОВДП вклались. На перших торгах вони повністю вклались у валютні ОВДП під 6.ХХ%.Сума була невелика,ЗЗЗЗЗ писав,якщо не зраджує пам"ять,про 7 млн.дол. Виникає питання - чому вони порахували,що вигідніше вкластись під 6.ХХ% річних у валюті,а не продати долари по 28.ХХ і вкластись під 18.ХХ% у гривні.
Нет -нет , я абсолютно трезвый . Просто сегодня , эти два неуча, (вадик и доллярчик) меня сегодня заставили показать им , что они не так умны , как себе представляют . Неучи и болтуны , которые в своей жизни книг не читали , а лезут со своими формулировками.
Нет -нет , я абсолютно трезвый . Просто сегодня , эти два неуча, (вадик и доллярчик) меня сегодня заставили показать им , что они не так умны , как себе представляют . Неучи и болтуны , которые в своей жизни книг не читали , а лезут со своими формулировками.
...Бодо Шефер, Браян Трейсі, Роберт Кіосакі, Стів Джобс.... але, тут скажуть, що я в гугл підглянув.... .... і нічого тут не докажеш, що всі вони... та й багато інших....... вчать жити і покладатись на свій розум і, взагалі, на самого себе! "все в наших руках!".... а точніше - в головах!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:...Бодо Шефер, Браян Трейсі, Роберт Кіосакі, Стів Джобс.... але, тут скажуть, що я в гугл підглянув.... .... і нічого тут не докажеш, що всі вони... та й багато інших....... вчать жити і покладатись на свій розум і, взагалі, на самого себе! "все в наших руках!".... а точніше - в головах!
Ну вот. Читать Вы уже научились. Т.е. первый шаг сделан. Респект Пробуйте переходить с бестселлеров на академическую литературу. Заходит "тУже", но "толку больше". Чтоб не травмировать психику, переходите постепенно, чередуйте.