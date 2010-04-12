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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 244245246247

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 60
1. меньше 27
13%
8
2. 27 - 28.50
55%
33
3. 28.50 - 30
22%
13
4. 30-35
7%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:34

  vovan_prm написав:
  tea написав:
  Vadim V написав:Какие книги имели ввиду?

Пізнайко на консультаціях питає про цю книжку. :mrgreen:

http://antifashist.com/images/jimg/5/5b ... aea88e.jpg

Хороший выбор.
Это Ваша любимая?

Аякже. :mrgreen:
Довелось перечитати,зате тепер Пізнайко неуком не називає. :mrgreen:
Зразу фіксує в сорочку. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в Вів 15 січ, 2019 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:34

  zzzzzz написав:Не пробовали не тащить сюда всякий мусор а открыть данные по остаткам и посмотреть динамику ?
А потом уже валить сюда на ветку весь ваш бред который все читают уже две недели. Я вам еще на прошлой неделе задавал наводящие вопросы, но вы их проигнорировали и продолжили навалить - пирамида - растет - все рухнет . Уже достало НЕДЕЛЯМИ ЧИТАТЬ ЭТОТ БРЕД !!!

Это сезонная миграция дятлов с курсов и м-финов.
Ничего не поделаешь. Придётся сосуществовать.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:36

  tea написав:Аякже. :mrgreen:
Довелось перечитати,зате тепер Пізнайко неуком не називає. :mrgreen:
Зразу фіксує в сорочку. :mrgreen:

Да Вы уже почти Мастер. :D
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:37

Re: Валютный рынок в контексте

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И моя настольная,перечитаю на сон грядущий
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:39

  Долярчик написав:...Бодо Шефер, Браян Трейсі, Роберт Кіосакі, Стів Джобс.... але, тут скажуть, що я в гугл підглянув....
.... і нічого тут не докажеш, що всі вони... та й багато інших....... вчать жити і покладатись на свій розум і, взагалі, на самого себе!
"все в наших руках!".... а точніше - в головах!

Я такие не читал.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:45

vovan_prm
...які книжки, яких авторів порадите?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:50

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:...Бодо Шефер, Браян Трейсі, Роберт Кіосакі, Стів Джобс.... але, тут скажуть, що я в гугл підглянув....
.... і нічого тут не докажеш, що всі вони... та й багато інших....... вчать жити і покладатись на свій розум і, взагалі, на самого себе!
"все в наших руках!".... а точніше - в головах!

Я такие не читал.

... читати тепер - не обов'язково! - їх можна слухати!
- аудіо-книги - наше всьо!
... бо часу - нема! - треба ж цей форум перечитувати! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:54

  Долярчик написав:
  Vadim V написав:
  Долярчик написав:...Бодо Шефер, Браян Трейсі, Роберт Кіосакі, Стів Джобс.... але, тут скажуть, що я в гугл підглянув....
.... і нічого тут не докажеш, що всі вони... та й багато інших....... вчать жити і покладатись на свій розум і, взагалі, на самого себе!
"все в наших руках!".... а точніше - в головах!

Я такие не читал.

... читати тепер - не обов'язково! - їх можна слухати!
- аудіо-книги - наше всьо!
... бо часу - нема! - треба ж цей форум перечитувати! :mrgreen:

Та то як ипа ться и слухати як хтось це робить.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:00

  Долярчик написав:vovan_prm
...які книжки, яких авторів порадите?

Для понимания экономики:
Экономический образ мышления П.Хейне. Учебник, но заходит легко.
Может быть интересным:
Игры, в которые играют люди Э.Берн, читается тяжеловато.
Из художественной:
1984 Оруэл
и можно перечитать Мертвые души Гоголя, включая 2-й незаконченный том.
если зайдет антиутопия рекомендую:
481 по Фаренгейту Бредбери
Легко читается трилогия Драйзера
Финансист - Титан - Стоик

Не замыкайте кругозор на бестселлерах по философии успеха.
Они полезнее чем их отсутствие. Могут пробудить желание читать и учиться.
Есть еще масса достойных книг. Пробуйте.
Если решите углубиться - пишИте.
И я и, думаю коллеги, будем рады помочь в самообразовании.
Ищущий да обрящет (с).

П.С. придется вновь научится читать :oops:
Только не юля
vovan_prm
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