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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:34
vovan_prm написав:
Хороший выбор.
Это Ваша любимая?
Аякже.
Довелось перечитати,зате тепер Пізнайко неуком не називає.
Зразу фіксує в сорочку.
Востаннє редагувалось tea
в Вів 15 січ, 2019 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:34
zzzzzz написав:
Не пробовали не тащить сюда всякий мусор а открыть данные по остаткам и посмотреть динамику ?
А потом уже валить сюда на ветку весь ваш бред который все читают уже две недели. Я вам еще на прошлой неделе задавал наводящие вопросы, но вы их проигнорировали и продолжили навалить - пирамида - растет - все рухнет . Уже достало НЕДЕЛЯМИ ЧИТАТЬ ЭТОТ БРЕД !!!
Это сезонная миграция дятлов с курсов и м-финов.
Ничего не поделаешь. Придётся сосуществовать.
Только не юля
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:36
tea написав:
Аякже.
Довелось перечитати,зате тепер Пізнайко неуком не називає.
Зразу фіксує в сорочку.
Да Вы уже почти Мастер.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:39
Долярчик написав:
...Бодо Шефер, Браян Трейсі, Роберт Кіосакі, Стів Джобс.... але, тут скажуть, що я в гугл підглянув....
.... і нічого тут не докажеш, що всі вони... та й багато інших....... вчать жити і покладатись на свій розум і, взагалі, на самого себе!
"все в наших руках!".... а точніше - в головах!
Я такие не читал.
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Vadim V
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:45
vovan_prm
...які книжки, яких авторів порадите?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:50
Vadim V написав: Долярчик написав:
...Бодо Шефер, Браян Трейсі, Роберт Кіосакі, Стів Джобс.... але, тут скажуть, що я в гугл підглянув....
.... і нічого тут не докажеш, що всі вони... та й багато інших....... вчать жити і покладатись на свій розум і, взагалі, на самого себе!
"все в наших руках!".... а точніше - в головах!
Я такие не читал.
... читати тепер - не обов'язково! - їх можна слухати!
- аудіо-книги - наше всьо!
... бо часу - нема! - треба ж цей форум перечитувати!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:54
Долярчик написав: Vadim V написав: Долярчик написав:
...Бодо Шефер, Браян Трейсі, Роберт Кіосакі, Стів Джобс.... але, тут скажуть, що я в гугл підглянув....
.... і нічого тут не докажеш, що всі вони... та й багато інших....... вчать жити і покладатись на свій розум і, взагалі, на самого себе!
"все в наших руках!".... а точніше - в головах!
Я такие не читал.
... читати тепер - не обов'язково! - їх можна слухати!
- аудіо-книги - наше всьо!
... бо часу - нема! - треба ж цей форум перечитувати!
Та то як ипа ться и слухати як хтось це робить.
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Vadim V
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:00
Долярчик написав:vovan_prm
...які книжки, яких авторів порадите?
Для понимания экономики:
Экономический образ мышления П.Хейне. Учебник, но заходит легко.
Может быть интересным:
Игры, в которые играют люди Э.Берн, читается тяжеловато.
Из художественной:
1984 Оруэл
и можно перечитать Мертвые души Гоголя, включая 2-й незаконченный том.
если зайдет антиутопия рекомендую:
481 по Фаренгейту Бредбери
Не замыкайте кругозор на бестселлерах по философии успеха.
Они полезнее чем их отсутствие. Могут пробудить желание читать и учиться.
Есть еще масса достойных книг. Пробуйте.
Если решите углубиться - пишИте.
И я и, думаю коллеги, будем рады помочь в самообразовании.
Ищущий да обрящет (с).
П.С. придется вновь научится читать
Только не юля
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vovan_prm
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