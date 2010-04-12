Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза
Палата общин британского парламента большинством голосов отклонила план выхода из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Лидер оппозиции назвал результаты голосования катастрофой для правительства
Во вторник в парламенте Великобритании прошло голосование по соглашению с ЕС о Brexit. Депутаты ожидаемо отвергли предложенное Мэй соглашение, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом. Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года почти не остается. Среди основных вариантов дальнейших событий: выход из ЕС без соглашения (что может иметь катастрофические последствия для экономики страны) или откладывание даты Brexit на более поздний срок, проведение досрочных всеобщих выборов или нового референдума, который теоретически может вообще отменить Brexit.
Мэй в свою очередь пообещала представить план дальнейших действий по Brexit к понедельнику, если парламент по-прежнему доверяет британскому правительству.
Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза
Палата общин британского парламента большинством голосов отклонила план выхода из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Лидер оппозиции назвал результаты голосования катастрофой для правительства
Фунт отреагировал ростом по итогу. Из моих: шорт евро - достиг цели. Франк, короткий против доллара, - переведен в безубыток.
Василь-Рівне написав: Vadim V Как сообщил в эфире телеканала "Прямой" первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года.... Обещать не значит жениться (с)
Я ж просив зрадофілів не читати !
Я патріот України, не обзывай, мышебрат, меня таким словом.
Вот , что значит не любить УКРАИНСКОЕ .(и при этом кричать , мол патриот )
Тот отрывок , что ты вырезал и выставил на форуме , как доказательство своей патологической тупости ,касается только ФИЛОСОФА , ХОМЫ БРУТА -НЕУЧ. ХАЛЯВУ -БОГОСЛОВА в коморе заперли . ты вообще " ВИЙ" читал ?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Сибарит написав:....... Интересная картина. Заявки по валютным удовлетворили все. По гривневым заявкам остались переборчивыми, на серьезное увеличение ставок не пошли. Надо будет на досуге это осмыслить.
По валютным там суммы несколько несерьёзные. Да и удовлетворены-то все поданные заявки, но по всем выпускам кроме самого краткосрочного (с погаш. 18.04.2019) сумма поданных заявок значительно меньше общего объёма выпуска, т.е. спроса не было (кроме самых коротких с погаш. 18.04). А вот по гривневым интересно. Высокий спрос был на облиги с погашением в сентябре - объём поданных заявок значительно выше небольших объёмов выпуска, но объём удовлетворённых довольно низкий (хотели высокие %). А на облиги с погашением 03.04, по кот. предлагался самый большой объём, спрос составил всего 58%. Так что сильно успешным я бы сегодняшнее размещение не назвал. Больше всего удивляет большой объём заявок на выпуск с погаш. 04.09.2019.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.