Додано: Сер 16 січ, 2019 00:22

По ОВГЗ.

Удивляют разговоры о пирамиде и угрозе дефолта по ОВГЗ.

На 15.01.2019 - общая сумма 753296,73 млн. грн.

На 15.01.2018 - 751059,93 млн. грн. Т.е. рост за год всего 0,3%.



У нерезов на те же даты - 6534,53 млн. грн и 5255,16 млн. грн, соотв., т.е рост вроде бы и заметный - на 24%, но суммы несерьёзные - на сегодня грубо 230 млн долл. в эквиваленте.



Заметный вроде бы рост у физлиц - с 1487,90 млн. до 6010,68 млн. грн, т.е в 4 раза, но сумма опять же не впечатляющая - всего 0,8% от общей суммы в обращении.



Таким образом ни по сумме в обращении, ни по структуре держателей сколько-нибудь заметных изменений нет. Так что говорить о пирамиде и какой-то угрозе со стороны ОВГЗ нет никаких оснований.



Ещё пару слов о нерезах. В феврале-марте 2018 нерезы увеличили сумму ОВГЗ вроде бы заметно - в 2,7 раза, но по сумме они увеличили принадлежащие им ОВГЗ всего примерно на 300 млн. долл. в эквиваленте. Это, конечно, не копейки, но, по-моему, не даёт оснований списывать всё прошлогоднее укрепление гривни на приток нерезов. По-моему, их роль несколько преувеличена.

За лето они уменьшили сумму в 2 раза и с начала сентября до 14.11 держали ОВГЗ на сумму немного выше 7 млрд. грн, затем начали уменьшать и дошли до уровня 6,3 млрд. к 10.12, в январе 2019 немного увеличили сумму.

В прошлом году быстрый рост ОВГЗ у нерезов начался 01.02, посмотрим, как будет в этом. Пока что повышенного интереса не наблюдается.