Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза
Палата общин британского парламента большинством голосов отклонила план выхода из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Лидер оппозиции назвал результаты голосования катастрофой для правительства
Во вторник в парламенте Великобритании прошло голосование по соглашению с ЕС о Brexit. Депутаты ожидаемо отвергли предложенное Мэй соглашение, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом. Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года почти не остается. Среди основных вариантов дальнейших событий: выход из ЕС без соглашения (что может иметь катастрофические последствия для экономики страны) или откладывание даты Brexit на более поздний срок, проведение досрочных всеобщих выборов или нового референдума, который теоретически может вообще отменить Brexit.
Мэй в свою очередь пообещала представить план дальнейших действий по Brexit к понедельнику, если парламент по-прежнему доверяет британскому правительству.
Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза
Палата общин британского парламента большинством голосов отклонила план выхода из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Лидер оппозиции назвал результаты голосования катастрофой для правительства
Фунт отреагировал ростом по итогу. Из моих: шорт евро - достиг цели. Франк, короткий против доллара, - переведен в безубыток.
Василь-Рівне написав: Vadim V Как сообщил в эфире телеканала "Прямой" первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года.... Обещать не значит жениться (с)
Я ж просив зрадофілів не читати !
Я патріот України, не обзывай, мышебрат, меня таким словом.
Вот , что значит не любить УКРАИНСКОЕ .(и при этом кричать , мол патриот )
Тот отрывок , что ты вырезал и выставил на форуме , как доказательство своей патологической тупости ,касается только ФИЛОСОФА , ХОМЫ БРУТА -НЕУЧ. ХАЛЯВУ -БОГОСЛОВА в коморе заперли . ты вообще " ВИЙ" читал ?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Сибарит написав:....... Интересная картина. Заявки по валютным удовлетворили все. По гривневым заявкам остались переборчивыми, на серьезное увеличение ставок не пошли. Надо будет на досуге это осмыслить.
По валютным там суммы несколько несерьёзные. Да и удовлетворены-то все поданные заявки, но по всем выпускам кроме самого краткосрочного (с погаш. 18.04.2019) сумма поданных заявок значительно меньше общего объёма выпуска, т.е. спроса не было (кроме самых коротких с погаш. 18.04). А вот по гривневым интересно. Высокий спрос был на облиги с погашением в сентябре - объём поданных заявок значительно выше небольших объёмов выпуска, но объём удовлетворённых довольно низкий (хотели высокие %). А на облиги с погашением 03.04, по кот. предлагался самый большой объём, спрос составил всего 58%. Так что сильно успешным я бы сегодняшнее размещение не назвал. Больше всего удивляет большой объём заявок на выпуск с погаш. 04.09.2019.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
По ОВГЗ. Удивляют разговоры о пирамиде и угрозе дефолта по ОВГЗ. На 15.01.2019 - общая сумма 753296,73 млн. грн. На 15.01.2018 - 751059,93 млн. грн. Т.е. рост за год всего 0,3%.
У нерезов на те же даты - 6534,53 млн. грн и 5255,16 млн. грн, соотв., т.е рост вроде бы и заметный - на 24%, но суммы несерьёзные - на сегодня грубо 230 млн долл. в эквиваленте.
Заметный вроде бы рост у физлиц - с 1487,90 млн. до 6010,68 млн. грн, т.е в 4 раза, но сумма опять же не впечатляющая - всего 0,8% от общей суммы в обращении.
Таким образом ни по сумме в обращении, ни по структуре держателей сколько-нибудь заметных изменений нет. Так что говорить о пирамиде и какой-то угрозе со стороны ОВГЗ нет никаких оснований.
Ещё пару слов о нерезах. В феврале-марте 2018 нерезы увеличили сумму ОВГЗ вроде бы заметно - в 2,7 раза, но по сумме они увеличили принадлежащие им ОВГЗ всего примерно на 300 млн. долл. в эквиваленте. Это, конечно, не копейки, но, по-моему, не даёт оснований списывать всё прошлогоднее укрепление гривни на приток нерезов. По-моему, их роль несколько преувеличена. За лето они уменьшили сумму в 2 раза и с начала сентября до 14.11 держали ОВГЗ на сумму немного выше 7 млрд. грн, затем начали уменьшать и дошли до уровня 6,3 млрд. к 10.12, в январе 2019 немного увеличили сумму. В прошлом году быстрый рост ОВГЗ у нерезов начался 01.02, посмотрим, как будет в этом. Пока что повышенного интереса не наблюдается.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Верховный суд признал незаконным состав потребительской корзины
Верховный суд Украины вынес окончательное решение по делу о "потребительской корзине". Его вердикт – постановление Кабинета министров от 11 октября 2016 года №780 "Об утверждении наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения" признать незаконным.
Важность этого решения ВСУ для украинцев в том, что оно фактически отменяет существующий набор потребительской корзины, на основании которого рассчитываются прожиточный минимум и минимальный размер социальных выплат, таких как пенсий, социальных пособий и т. п. Теперь правительство должно будет заново сформировать потребительскую корзину для украинцев. И, если это будет сделано по закону, новая потребительская корзина станет значительно дороже. Как следствие – нужно будет поднимать и прожиточный минимум, и "привязанные" к нему социальные выплаты: пенсии, пособия и прочее. .....
«С начала 2019 года также изменен и пп. 170.2.9 НКУ, где указано, что инвестиционный доход от операций с долговыми обязательствами НБУ и с государственными ценными бумагами подлежит налогообложению по ставке 18% налоговым агентом, который осуществляет операции с инвестиционными активами с использованием услуг профессионального торговца ценными бумагами, включая банк. Но налогообложения этих доходов не освобождает физическое лицо от подачи годовой декларации», — говорит Евгений Рияко.
Налоговым агентом для плательщика налога, который проводит операции с инвестактивами при помощи профессионального торговца ЦБ, включая банк, является такой профессиональный торговец.
ЛАД написав:По ОВГЗ. Удивляют разговоры о пирамиде и угрозе дефолта по ОВГЗ. На 15.01.2019 - общая сумма 753296,73 млн. грн. На 15.01.2018 - 751059,93 млн. грн. Т.е. рост за год всего 0,3%.
У нерезов на те же даты - 6534,53 млн. грн и 5255,16 млн. грн, соотв., т.е рост вроде бы и заметный - на 24%, но суммы несерьёзные - на сегодня грубо 230 млн долл. в эквиваленте.
Заметный вроде бы рост у физлиц - с 1487,90 млн. до 6010,68 млн. грн, т.е в 4 раза, но сумма опять же не впечатляющая - всего 0,8% от общей суммы в обращении.
Таким образом ни по сумме в обращении, ни по структуре держателей сколько-нибудь заметных изменений нет. Так что говорить о пирамиде и какой-то угрозе со стороны ОВГЗ нет никаких оснований.
Ещё пару слов о нерезах. В феврале-марте 2018 нерезы увеличили сумму ОВГЗ вроде бы заметно - в 2,7 раза, но по сумме они увеличили принадлежащие им ОВГЗ всего примерно на 300 млн. долл. в эквиваленте. Это, конечно, не копейки, но, по-моему, не даёт оснований списывать всё прошлогоднее укрепление гривни на приток нерезов. По-моему, их роль несколько преувеличена. За лето они уменьшили сумму в 2 раза и с начала сентября до 14.11 держали ОВГЗ на сумму немного выше 7 млрд. грн, затем начали уменьшать и дошли до уровня 6,3 млрд. к 10.12, в январе 2019 немного увеличили сумму. В прошлом году быстрый рост ОВГЗ у нерезов начался 01.02, посмотрим, как будет в этом. Пока что повышенного интереса не наблюдается.
Сколько уже можно говорить - нужно смотреть не на размер долгов, а на стоимость его обслуживания.