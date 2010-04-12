«С начала 2019 года также изменен и пп. 170.2.9 НКУ, где указано, что инвестиционный доход от операций с долговыми обязательствами НБУ и с государственными ценными бумагами подлежит налогообложению по ставке 18% налоговым агентом, который осуществляет операции с инвестиционными активами с использованием услуг профессионального торговца ценными бумагами, включая банк. Но налогообложения этих доходов не освобождает физическое лицо от подачи годовой декларации», — говорит Евгений Рияко.
Налоговым агентом для плательщика налога, который проводит операции с инвестактивами при помощи профессионального торговца ЦБ, включая банк, является такой профессиональный торговец.