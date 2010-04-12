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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 246247248249

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 61
1. меньше 27
13%
8
2. 27 - 28.50
56%
34
3. 28.50 - 30
21%
13
4. 30-35
7%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 07:23

  ЛАД написав:
«С начала 2019 года также изменен и пп. 170.2.9 НКУ, где указано, что инвестиционный доход от операций с долговыми обязательствами НБУ и с государственными ценными бумагами подлежит налогообложению по ставке 18% налоговым агентом, который осуществляет операции с инвестиционными активами с использованием услуг профессионального торговца ценными бумагами, включая банк. Но налогообложения этих доходов не освобождает физическое лицо от подачи годовой декларации», — говорит Евгений Рияко.

Налоговым агентом для плательщика налога, который проводит операции с инвестактивами при помощи профессионального торговца ЦБ, включая банк, является такой профессиональный торговец.

https://ubr.ua/finances/taxes/kak-ukraintsy-smohut-sekonomit-na-nalohakh-v-2019-hodu-3879495
Кто объяснит? С гособлиг. налог вроде не берётся?

До 01.01.19 был только военный сбор 1,5%.
SAndriy1
 
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