RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 245246247248

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 63
1. меньше 27
13%
8
2. 27 - 28.50
57%
36
3. 28.50 - 30
21%
13
4. 30-35
6%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:54

«С начала 2019 года также изменен и пп. 170.2.9 НКУ, где указано, что инвестиционный доход от операций с долговыми обязательствами НБУ и с государственными ценными бумагами подлежит налогообложению по ставке 18% налоговым агентом, который осуществляет операции с инвестиционными активами с использованием услуг профессионального торговца ценными бумагами, включая банк. Но налогообложения этих доходов не освобождает физическое лицо от подачи годовой декларации», — говорит Евгений Рияко.

Налоговым агентом для плательщика налога, который проводит операции с инвестактивами при помощи профессионального торговца ЦБ, включая банк, является такой профессиональный торговец.

https://ubr.ua/finances/taxes/kak-ukraintsy-smohut-sekonomit-na-nalohakh-v-2019-hodu-3879495
Кто объяснит? С гособлиг. налог вроде не берётся?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11303
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3487 раз.
Подякували: 3300 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 02:57

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:.які книжки, яких авторів порадите?
Драйзер "Финансист" .
Боня
 
Повідомлень: 581
З нами з: 21.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 03:05

  ЛАД написав:По ОВГЗ.
Удивляют разговоры о пирамиде и угрозе дефолта по ОВГЗ.
На 15.01.2019 - общая сумма 753296,73 млн. грн.
На 15.01.2018 - 751059,93 млн. грн. Т.е. рост за год всего 0,3%.

У нерезов на те же даты - 6534,53 млн. грн и 5255,16 млн. грн, соотв., т.е рост вроде бы и заметный - на 24%, но суммы несерьёзные - на сегодня грубо 230 млн долл. в эквиваленте.

Заметный вроде бы рост у физлиц - с 1487,90 млн. до 6010,68 млн. грн, т.е в 4 раза, но сумма опять же не впечатляющая - всего 0,8% от общей суммы в обращении.

Таким образом ни по сумме в обращении, ни по структуре держателей сколько-нибудь заметных изменений нет. Так что говорить о пирамиде и какой-то угрозе со стороны ОВГЗ нет никаких оснований.

Ещё пару слов о нерезах. В феврале-марте 2018 нерезы увеличили сумму ОВГЗ вроде бы заметно - в 2,7 раза, но по сумме они увеличили принадлежащие им ОВГЗ всего примерно на 300 млн. долл. в эквиваленте. Это, конечно, не копейки, но, по-моему, не даёт оснований списывать всё прошлогоднее укрепление гривни на приток нерезов. По-моему, их роль несколько преувеличена.
За лето они уменьшили сумму в 2 раза и с начала сентября до 14.11 держали ОВГЗ на сумму немного выше 7 млрд. грн, затем начали уменьшать и дошли до уровня 6,3 млрд. к 10.12, в январе 2019 немного увеличили сумму.
В прошлом году быстрый рост ОВГЗ у нерезов начался 01.02, посмотрим, как будет в этом. Пока что повышенного интереса не наблюдается.

Сколько уже можно говорить - нужно смотреть не на размер долгов, а на стоимость его обслуживания.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6585
З нами з: 21.09.12
Подякував: 489 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 07:23

  ЛАД написав:
«С начала 2019 года также изменен и пп. 170.2.9 НКУ, где указано, что инвестиционный доход от операций с долговыми обязательствами НБУ и с государственными ценными бумагами подлежит налогообложению по ставке 18% налоговым агентом, который осуществляет операции с инвестиционными активами с использованием услуг профессионального торговца ценными бумагами, включая банк. Но налогообложения этих доходов не освобождает физическое лицо от подачи годовой декларации», — говорит Евгений Рияко.

Налоговым агентом для плательщика налога, который проводит операции с инвестактивами при помощи профессионального торговца ЦБ, включая банк, является такой профессиональный торговец.

https://ubr.ua/finances/taxes/kak-ukraintsy-smohut-sekonomit-na-nalohakh-v-2019-hodu-3879495
Кто объяснит? С гособлиг. налог вроде не берётся?

До 01.01.19 был только военный сбор 1,5%.
SAndriy1
 
Повідомлень: 130
З нами з: 17.01.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:23

  SAndriy1 написав:
  ЛАД написав:
«С начала 2019 года также изменен и пп. 170.2.9 НКУ, где указано, что инвестиционный доход от операций с долговыми обязательствами НБУ и с государственными ценными бумагами подлежит налогообложению по ставке 18% налоговым агентом, который осуществляет операции с инвестиционными активами с использованием услуг профессионального торговца ценными бумагами, включая банк. Но налогообложения этих доходов не освобождает физическое лицо от подачи годовой декларации», — говорит Евгений Рияко.

Налоговым агентом для плательщика налога, который проводит операции с инвестактивами при помощи профессионального торговца ЦБ, включая банк, является такой профессиональный торговец.

https://ubr.ua/finances/taxes/kak-ukraintsy-smohut-sekonomit-na-nalohakh-v-2019-hodu-3879495
Кто объяснит? С гособлиг. налог вроде не берётся?

До 01.01.19 был только военный сбор 1,5%.



Это вброс.
Читаем НКУ разделы 170.2.9 , там идет ссылка на ст 165

170.2.9. Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець (крім операцій з цінними паперами, визначеними у підпункті 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу). Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеного у цьому пункті.

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць;

http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-iv--podatok ... zichnih-o/


Кстати НДФЛ на ОВГЗ не насчитывается, но если вы к примеру купите облигации выпущенные городом Киев,или Львов, то на них будет НДФЛ насчитываться.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30285
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2975 раз.
Подякували: 5022 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:37

Ввечері 16 січня парламент Великобританії розгляне питання «вотуму недовіри» прем’єр-міністру країни Терезі Мей та її уряду. Відповідну пропозицію на розгляд Палати громад виніс лідер опозиційної до уряду Лейбористської партії Джеремі Корбін.

Якщо члени парламенту підтримають пропозицію Корбіна, Мей загрожує відставка. Подібне голосування у грудні провели парламентарі від Консервативної партії, лідером якої є прем’єр. Тоді Мей підтримали, але перевага була невелика.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-uk- ... 12640.html
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30285
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2975 раз.
Подякували: 5022 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:54

В декабре физ.лица принесли в банки 116 млн.долларов + 10 млрд.грн

Кредиты физ лицам в декабре в гривне выросли всего на 0,6 млрд.грн и сократились на 230 млн.дол
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30285
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2975 раз.
Подякували: 5022 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:05

  Zebra написав:Сколько уже можно говорить - нужно смотреть не на размер долгов, а на стоимость его обслуживания.


И на дюрацию. Одно дело брать в долг на три года. Другое - на 25 лет. Особенно в гривне.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 13.07.16
Подякував: 224 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 245246247248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], imlex, lrs7719, Vitaka, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1419, 1420, 1421
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14200 1636082
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 08:17
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1392382
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 261625
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.