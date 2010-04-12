«С начала 2019 года также изменен и пп. 170.2.9 НКУ, где указано, что инвестиционный доход от операций с долговыми обязательствами НБУ и с государственными ценными бумагами подлежит налогообложению по ставке 18% налоговым агентом, который осуществляет операции с инвестиционными активами с использованием услуг профессионального торговца ценными бумагами, включая банк. Но налогообложения этих доходов не освобождает физическое лицо от подачи годовой декларации», — говорит Евгений Рияко.
Налоговым агентом для плательщика налога, который проводит операции с инвестактивами при помощи профессионального торговца ЦБ, включая банк, является такой профессиональный торговец.
ЛАД написав:По ОВГЗ. Удивляют разговоры о пирамиде и угрозе дефолта по ОВГЗ. На 15.01.2019 - общая сумма 753296,73 млн. грн. На 15.01.2018 - 751059,93 млн. грн. Т.е. рост за год всего 0,3%.
У нерезов на те же даты - 6534,53 млн. грн и 5255,16 млн. грн, соотв., т.е рост вроде бы и заметный - на 24%, но суммы несерьёзные - на сегодня грубо 230 млн долл. в эквиваленте.
Заметный вроде бы рост у физлиц - с 1487,90 млн. до 6010,68 млн. грн, т.е в 4 раза, но сумма опять же не впечатляющая - всего 0,8% от общей суммы в обращении.
Таким образом ни по сумме в обращении, ни по структуре держателей сколько-нибудь заметных изменений нет. Так что говорить о пирамиде и какой-то угрозе со стороны ОВГЗ нет никаких оснований.
Ещё пару слов о нерезах. В феврале-марте 2018 нерезы увеличили сумму ОВГЗ вроде бы заметно - в 2,7 раза, но по сумме они увеличили принадлежащие им ОВГЗ всего примерно на 300 млн. долл. в эквиваленте. Это, конечно, не копейки, но, по-моему, не даёт оснований списывать всё прошлогоднее укрепление гривни на приток нерезов. По-моему, их роль несколько преувеличена. За лето они уменьшили сумму в 2 раза и с начала сентября до 14.11 держали ОВГЗ на сумму немного выше 7 млрд. грн, затем начали уменьшать и дошли до уровня 6,3 млрд. к 10.12, в январе 2019 немного увеличили сумму. В прошлом году быстрый рост ОВГЗ у нерезов начался 01.02, посмотрим, как будет в этом. Пока что повышенного интереса не наблюдается.
Сколько уже можно говорить - нужно смотреть не на размер долгов, а на стоимость его обслуживания.
«С начала 2019 года также изменен и пп. 170.2.9 НКУ, где указано, что инвестиционный доход от операций с долговыми обязательствами НБУ и с государственными ценными бумагами подлежит налогообложению по ставке 18% налоговым агентом, который осуществляет операции с инвестиционными активами с использованием услуг профессионального торговца ценными бумагами, включая банк. Но налогообложения этих доходов не освобождает физическое лицо от подачи годовой декларации», — говорит Евгений Рияко.
Налоговым агентом для плательщика налога, который проводит операции с инвестактивами при помощи профессионального торговца ЦБ, включая банк, является такой профессиональный торговец.
«С начала 2019 года также изменен и пп. 170.2.9 НКУ, где указано, что инвестиционный доход от операций с долговыми обязательствами НБУ и с государственными ценными бумагами подлежит налогообложению по ставке 18% налоговым агентом, который осуществляет операции с инвестиционными активами с использованием услуг профессионального торговца ценными бумагами, включая банк. Но налогообложения этих доходов не освобождает физическое лицо от подачи годовой декларации», — говорит Евгений Рияко.
Налоговым агентом для плательщика налога, который проводит операции с инвестактивами при помощи профессионального торговца ЦБ, включая банк, является такой профессиональный торговец.
Это вброс. Читаем НКУ разделы 170.2.9 , там идет ссылка на ст 165
170.2.9. Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець (крім операцій з цінними паперами, визначеними у підпункті 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу). Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеного у цьому пункті.
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: 165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць;
Ввечері 16 січня парламент Великобританії розгляне питання «вотуму недовіри» прем’єр-міністру країни Терезі Мей та її уряду. Відповідну пропозицію на розгляд Палати громад виніс лідер опозиційної до уряду Лейбористської партії Джеремі Корбін.
Якщо члени парламенту підтримають пропозицію Корбіна, Мей загрожує відставка. Подібне голосування у грудні провели парламентарі від Консервативної партії, лідером якої є прем’єр. Тоді Мей підтримали, але перевага була невелика.