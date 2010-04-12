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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:13
zzzzzz написав: lrs7719 написав: Zebra написав:
Сколько уже можно говорить - нужно смотреть не на размер долгов, а на стоимость его обслуживания.
И на дюрацию. Одно дело брать в долг на три года. Другое - на 25 лет. Особенно в гривне. Могу ошибаться - но максимальный срок размещения до 14 года был 5 лет. Средний - 2 года
ОВГЗ на балансе НБУ перевыпустили вплоть до 2047 года
С учётом того, что доход за ОВДП в виде прибыли НБУ возвращается опять таки в бюджет - то перпетум мобиль.
Но тут главное не надо вникать в детали. Продолжаем рассказывать про пирамиды и прочая.
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