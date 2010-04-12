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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 245246247248

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 66
1. меньше 27
12%
8
2. 27 - 28.50
58%
38
3. 28.50 - 30
21%
14
4. 30-35
6%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:11

  kharkov_val написав:Чай передавал всем привет из Харькова!

2805/2814 работаем ))

Не забудьте провітрити приміщення... З прапором був і з помаранчевою котомкою?! Ви йому хоч показали як долари виглядають?!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:13

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:
  Zebra написав:Сколько уже можно говорить - нужно смотреть не на размер долгов, а на стоимость его обслуживания.


И на дюрацию. Одно дело брать в долг на три года. Другое - на 25 лет. Особенно в гривне. Могу ошибаться - но максимальный срок размещения до 14 года был 5 лет. Средний - 2 года


ОВГЗ на балансе НБУ перевыпустили вплоть до 2047 года


С учётом того, что доход за ОВДП в виде прибыли НБУ возвращается опять таки в бюджет - то перпетум мобиль. :lol: Но тут главное не надо вникать в детали. Продолжаем рассказывать про пирамиды и прочая. :lol:
lrs7719
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какая то дрочь с этим 28 :roll:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:20

Re: Валютный рынок в контексте

Якась тиша. Панове мабуть зливають долярики, поки ще зовсім не наї...
Київ ЧР 27.97/28.03.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:27

  сірий написав:какая то дрочь с этим 28 :roll:

Что-то ниже не пускает :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:30

Re: Валютный рынок в контексте

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА

10:15 28.0000 28.0300
10:10 28.0000 28.0300
10:05 28.0000 28.0300
10:00 28.0000 28.0300
09:59 28.0700 28.1000
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:30

Re: Валютный рынок в контексте

Днепр , неформал - 28,00/28,10
Vadim V
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аккорд распродаёт доллары по 28,05
http://accordbank.com.ua/ua/371.htm
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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