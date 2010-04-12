Не забудьте провітрити приміщення... З прапором був і з помаранчевою котомкою?! Ви йому хоч показали як долари виглядають?!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:11
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:13
С учётом того, что доход за ОВДП в виде прибыли НБУ возвращается опять таки в бюджет - то перпетум мобиль. Но тут главное не надо вникать в детали. Продолжаем рассказывать про пирамиды и прочая.
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:50
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:20
Re: Валютный рынок в контексте
Якась тиша. Панове мабуть зливають долярики, поки ще зовсім не наї...
Київ ЧР 27.97/28.03.
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:30
Re: Валютный рынок в контексте
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
10:15 28.0000 28.0300
10:10 28.0000 28.0300
10:05 28.0000 28.0300
10:00 28.0000 28.0300
09:59 28.0700 28.1000
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:30
Re: Валютный рынок в контексте
Днепр , неформал - 28,00/28,10
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:37
аккорд распродаёт доллары по 28,05
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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