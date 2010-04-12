Кстати, курс доллара НБУ сегодня 28.1668
Основные торги прошли вчера в пределах этих цифр. А вечером, когда свалились, уже проходили сделки мизерные.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:56
Re: Валютный рынок в контексте
Кстати, курс доллара НБУ сегодня 28.1668
Основные торги прошли вчера в пределах этих цифр. А вечером, когда свалились, уже проходили сделки мизерные.
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:57
Re: Валютный рынок в контексте
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:11
у вас старая редакция статьи 170.2.9.
170.2.9. Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець. Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеного у цьому пункті.
{Абзац перший підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 із змінами, внесеними згідно з Законами № 5083-VI від 05.07.2012, № 1588-VII від 04.07.2014}
Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
{Абзац другий підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 із змінами, внесеними згідно з Законами № 5083-VI від 05.07.2012, № 404-VII від 04.07.2013, № 1797-VIII від 21.12.2016}
{Підпункт 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 в редакції Закону № 3609-VI від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 71-VIII від 28.12.2014, № 2628-VIII від 23.11.2018}
но это ничего не меняет
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:12
27.95 / 28.08
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:13
На заборе
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:18
Сфинктер
Днепр 27,95-28,05
Востаннє редагувалось SAndriy1 в Сер 16 січ, 2019 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:18
Re: Валютный рынок в контексте
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
11:10 27.9700 28.0000
11:05 27.9700 28.0000
11:00 27.9700 28.0000
10:59 27.9700 28.0000
10:55 27.9700 28.0000
10:50 27.9800 28.0100
10:45 27.9800 28.0100
10:40 27.9900 28.0200
10:35 27.9900 28.0200
10:30 28.0000 28.0300
10:25 28.0000 28.0300
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:20
Цифры правильные, только местами надо поменять.
Банки продали населению валюты на 9,592 млрд. долларов, а купили у населения - на 11,073 млрд. долларов.
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:25
Благодаря zzzz слил вчера по .15
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:26
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