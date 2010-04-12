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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 247248249250251>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 66
1. меньше 27
12%
8
2. 27 - 28.50
58%
38
3. 28.50 - 30
21%
14
4. 30-35
6%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:56

Re: Валютный рынок в контексте

Кстати, курс доллара НБУ сегодня 28.1668
Основные торги прошли вчера в пределах этих цифр. А вечером, когда свалились, уже проходили сделки мизерные.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:57

Re: Валютный рынок в контексте

  Anadonta написав:Но продают ли реально?
аккорд неделю назад покупал по 28,15
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:11

  zzzzzz написав:

Это вброс.
Читаем НКУ разделы 170.2.9 , там идет ссылка на ст 165

170.2.9. Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець (крім операцій з цінними паперами, визначеними у підпункті 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу). Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеного у цьому пункті.

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць;

http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-iv--podatok ... zichnih-o/


Кстати НДФЛ на ОВГЗ не насчитывается, но если вы к примеру купите облигации выпущенные городом Киев,или Львов, то на них будет НДФЛ насчитываться.

у вас старая редакция статьи 170.2.9.
170.2.9. Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець. Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеного у цьому пункті.

{Абзац перший підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 із змінами, внесеними згідно з Законами № 5083-VI від 05.07.2012, № 1588-VII від 04.07.2014}

Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

{Абзац другий підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 із змінами, внесеними згідно з Законами № 5083-VI від 05.07.2012, № 404-VII від 04.07.2013, № 1797-VIII від 21.12.2016}

{Підпункт 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 в редакції Закону № 3609-VI від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 71-VIII від 28.12.2014, № 2628-VIII від 23.11.2018}

но это ничего не меняет
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:12

27.95 / 28.08

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:13

На заборе

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:18

  сірий написав:
  сірий написав:какая то дрочь с этим 28 :roll:

Что-то ниже не пускает :mrgreen:

Сфинктер :mrgreen:
Днепр 27,95-28,05
Востаннє редагувалось SAndriy1 в Сер 16 січ, 2019 11:19, всього редагувалось 1 раз.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:18

Re: Валютный рынок в контексте

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
11:10 27.9700 28.0000
11:05 27.9700 28.0000
11:00 27.9700 28.0000
10:59 27.9700 28.0000
10:55 27.9700 28.0000
10:50 27.9800 28.0100
10:45 27.9800 28.0100
10:40 27.9900 28.0200
10:35 27.9900 28.0200
10:30 28.0000 28.0300
10:25 28.0000 28.0300
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:20

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:В декабре украинцы купили валюты на $110,1 млн больше, чем продали
По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.
https://ukranews.com/news/607640-v-dekabre-ukraincy-kupili-valyuty-na-1101-mln-bolshe-chem-prodali


По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Надо проверить эту информацию,она мне кажется не корректной.


Цифры правильные, только местами надо поменять.
Банки продали населению валюты на 9,592 млрд. долларов, а купили у населения - на 11,073 млрд. долларов.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:25

Благодаря zzzz слил вчера по .15
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:26

  Proofy написав:Благодаря zzzz слил вчера по .15


Киев?
Вчера это был максимум наверное по продаже, но не сдать.
rasmus
 
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