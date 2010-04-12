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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 248249250251>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 66
1. меньше 27
12%
8
2. 27 - 28.50
58%
38
3. 28.50 - 30
21%
14
4. 30-35
6%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:26

  zzzzzz написав:
Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза

Палата общин британского парламента большинством голосов отклонила план выхода из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Лидер оппозиции назвал результаты голосования катастрофой для правительства

Во вторник в парламенте Великобритании прошло голосование по соглашению с ЕС о Brexit. Депутаты ожидаемо отвергли предложенное Мэй соглашение, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом. Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года почти не остается. Среди основных вариантов дальнейших событий: выход из ЕС без соглашения (что может иметь катастрофические последствия для экономики страны) или откладывание даты Brexit на более поздний срок, проведение досрочных всеобщих выборов или нового референдума, который теоретически может вообще отменить Brexit.

Мэй в свою очередь пообещала представить план дальнейших действий по Brexit к понедельнику, если парламент по-прежнему доверяет британскому правительству.


Есть пять основных сценариев развития событий вокруг Брекзита и, соответственно, динамики курса фунта к доллару, считают в ING.

Великобритания и ЕС заключают договор на новых условиях (вероятность 15%):
евро/фунт снижается до 0.85;
фунт/доллар вырастает до 1.38;

срок действия статьи 50 продлевается, объявляются новые всеобщие выборы (вероятность 15%):
евро/фунт вырастает до 0.95;
фунт/доллар снижается до 1.20;

срок действия статьи 50 продлевается, парламент заставляет правительство Великобритании согласовать с ЕС новые условия Брекзита (вероятность 25%):

евро/фунт снижается до 0.86;
фунт/доллар вырастает до 1.35;
срок действия статьи 50 продлевается, объявляется новый референдум по Брекзиту (вероятность 25%):

евро/фунт снижается до 0.84;
фунт/доллар вырастает до 1.40;

к 29 марту Великобритании и ЕС так и не удается достичь компромисса (вероятность 20%):
евро/фунт вырастает до 1.00;
фунт/доллар снижается до 1.12.

я думаю, что упертые Бритиши придут к последнему варианту
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:30

  Долярчик написав:
  asti написав:То що, хлопці, завтра пірнаємо під 28 чи як?!

... нє, нє - я ще не все злив! :D
- але, начебто, на це схоже.... що пірнаємо :roll:
А таки пірнули!! :) :)
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:37

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:В декабре украинцы купили валюты на $110,1 млн больше, чем продали
По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.
https://ukranews.com/news/607640-v-dekabre-ukraincy-kupili-valyuty-na-1101-mln-bolshe-chem-prodali


По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Надо проверить эту информацию,она мне кажется не корректной.


Цифры правильные, только местами надо поменять.
Банки продали населению валюты на 9,592 млрд. долларов, а купили у населения - на 11,073 млрд. долларов.
Не буду перевіряти, але мені здається це загальна цифра, а роль населення в ній мабуть продали більше $1млрд, а купили менше.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:38

  Anadonta написав:
  vitaliian написав:аккорд распродаёт доллары по 28,05
http://accordbank.com.ua/ua/371.htm


В Юнексе курс еще интересней: https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=738
Но продают ли реально?


У Юнекса уже 27.99 на продажу...
Пока динамика радует!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:52

  Anadonta написав:
  Anadonta написав:
  vitaliian написав:аккорд распродаёт доллары по 28,05
http://accordbank.com.ua/ua/371.htm


В Юнексе курс еще интересней: https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=738
Но продают ли реально?


У Юнекса уже 27.99 на продажу...
Пока динамика радует!

Угу, это если 100-купить.и то для своих
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:54

  сірий написав:Угу, это если 100-купить.и то для своих


Может и так. Но если межбанк сегодня не развернется, думаю, завтра многие банки будут реально продавать USD по 28.00 - 28.05...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:58

  Anadonta написав:
  сірий написав:Угу, это если 100-купить.и то для своих


Может и так. Но если межбанк сегодня не развернется, думаю, завтра многие банки будут реально продавать USD по 28.00 - 28.05...


завтра по 27,95-28,0 :lol:

сегодня Пивденный отдает по 28,05
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:00

Re: Валютный рынок в контексте

Поки динаміка курсу тішить і гривня на рахунку себе виправдала, не думаю що в наступному місяці сильно стрибнемо, швидш за все навпаки, а от в березні напевно перейду $ якось так.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:01

Re: Валютный рынок в контексте

просядем до 27.80 и снова ракета на 28.50 в ближайшие 2 недели.
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:02

  aleksvan2020 написав:просядем до 27.80 и снова ракета на 28.50 в ближайшие 2 недели.

сколько мы этих ракет уже пережили :mrgreen:

27.87-27.92/27.98-28.02

П.С.
где Д.С.?
какой то бред на форуме
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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