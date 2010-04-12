Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза



Палата общин британского парламента большинством голосов отклонила план выхода из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Лидер оппозиции назвал результаты голосования катастрофой для правительства



Во вторник в парламенте Великобритании прошло голосование по соглашению с ЕС о Brexit. Депутаты ожидаемо отвергли предложенное Мэй соглашение, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом. Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года почти не остается. Среди основных вариантов дальнейших событий: выход из ЕС без соглашения (что может иметь катастрофические последствия для экономики страны) или откладывание даты Brexit на более поздний срок, проведение досрочных всеобщих выборов или нового референдума, который теоретически может вообще отменить Brexit.



Мэй в свою очередь пообещала представить план дальнейших действий по Brexit к понедельнику, если парламент по-прежнему доверяет британскому правительству.