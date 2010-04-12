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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:06
aleksvan2020 написав:
росядем до 27.80 и снова ракета на 28.50 в бли
колебания в 2 % это ужасно.
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juristkostya
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