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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 248249250251

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 66
1. меньше 27
12%
8
2. 27 - 28.50
58%
38
3. 28.50 - 30
21%
14
4. 30-35
6%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте

  aleksvan2020 написав:росядем до 27.80 и снова ракета на 28.50 в бли
колебания в 2 % это ужасно.
juristkostya
 
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