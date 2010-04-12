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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:06
aleksvan2020 написав:
росядем до 27.80 и снова ракета на 28.50 в бли
колебания в 2 % это ужасно.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:24
сірий написав:
Смех, да и только! Только МБ чихнул, так на меняйло и обосрались
Это не смешно, это грустно.
В такие моменты как раз и видно, кто во что верит. И сколько бы Alex2006 и его единомышленники не убеждали всех в силе гривни, а что-то слабовато выходит.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:37
Завтра, послезавтра увидим 28.25 вангую, причин для укрепления мало.
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mihail129
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:47
Николаев - продолжает снижение.
ПОВы .80-85 / .05-10
опт .90 / .95-98
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swodnix
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:49
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aleksvan2020
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:02
Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.
Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)
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Moneta
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:05
Moneta написав:
Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.
Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)
Мгновенно не отразится, т.к. еще и банки должны доработать свои сервисы для реализации возможности такой покупки.
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Faceless
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