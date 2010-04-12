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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 249250251252>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 67
1. меньше 27
12%
8
2. 27 - 28.50
57%
38
3. 28.50 - 30
22%
15
4. 30-35
6%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте

  aleksvan2020 написав:росядем до 27.80 и снова ракета на 28.50 в бли
колебания в 2 % это ужасно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:18

  Proofy написав:Благодаря zzzz слил вчера по .15

Он у вас купил? :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:22

Смех, да и только! Только МБ чихнул, так на меняйло и обосрались :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:23

  Vadim V написав:
  Proofy написав:Благодаря zzzzz слил вчера по .15

Он у вас купил? :roll:

п.с. Днепр упирается , 27.95/28.05
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:24

  сірий написав:Смех, да и только! Только МБ чихнул, так на меняйло и обосрались :lol:

Это не смешно, это грустно.
В такие моменты как раз и видно, кто во что верит. И сколько бы Alex2006 и его единомышленники не убеждали всех в силе гривни, а что-то слабовато выходит.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:37

Завтра, послезавтра увидим 28.25 вангую, причин для укрепления мало.
8)
mihail129
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:47

Re: Валютный рынок в контексте

Николаев - продолжает снижение.

ПОВы .80-85 / .05-10

опт .90 / .95-98
swodnix
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:49

Re: Валютный рынок в контексте

https://korrespondent.net/ukraine/40542 ... ia-ukrayny
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:02

Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.

Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:05

  Moneta написав:Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.

Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)

Мгновенно не отразится, т.к. еще и банки должны доработать свои сервисы для реализации возможности такой покупки.
Faceless
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