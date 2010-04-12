В мене також схожа думка.
Думаю, що краще пересидіти цьогорічні президентські вибори в $. Якщо Юля ці вибори програє, то вона цього добровільно ніколи не визнає, можливий ще один майдан.
Ви також так думаєте? Чи є якісь інші причини?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:16
twin
В мене також схожа думка.
Думаю, що краще пересидіти цьогорічні президентські вибори в $. Якщо Юля ці вибори програє, то вона цього добровільно ніколи не визнає, можливий ще один майдан.
Ви також так думаєте? Чи є якісь інші причини?
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:16
Я думаю уже все банки работают над этим сервисом. В монобанке еще неделю назад заявили о том что ведут разработку для мобильного приложения
Однозначно будут снижены маржи, однозначно уменьшится количество уголовщины с грабежом кОрОванов с пачками нала в спортивных сумках. Однозначно станет сложнее раскачивать рынок, особенно на периферии. Уже не будет такого, что в Харькове Гагарин пичкает оленей по 30, когда в Киеве еще 28.7. Сільскі валютчики вообще покинут пляж...
Мое видение.
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:19
Чай, що скажете?
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:28
Не каждый захочет светить свои покупки валюты, особенно крупные.
Не известно, какая комиссия будет у банков.
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:44
... ану, циц! ©®™)))
.... тцссссс! - я зі знайомими домовивсь на завтра злити їм штукарь пА 28,00(бо не мають при собі, а завтра візьмуть гривню з дому)
- так що тцццсссссс! - мені на завтра, щоб продажі в обмінках світили пА 28,00 чи нижче - НЕ ПОТРІБНО!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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