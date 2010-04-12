Однозначно будут снижены маржи, однозначно уменьшится количество уголовщины с грабежом кОрОванов с пачками нала в спортивных сумках. Однозначно станет сложнее раскачивать рынок, особенно на периферии. Уже не будет такого, что в Харькове Гагарин пичкает оленей по 30, когда в Киеве еще 28.7. Сільскі валютчики вообще покинут пляж...
Moneta написав:Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)
Однозначно будут снижены маржи, однозначно уменьшится количество уголовщины с грабежом кОрОванов с пачками нала в спортивных сумках. Однозначно станет сложнее раскачивать рынок, особенно на периферии. Уже не будет такого, что в Харькове Гагарин пичкает оленей по 30, когда в Киеве еще 28.7. Сільскі валютчики вообще покинут пляж... Мое видение.
Не каждый захочет светить свои покупки валюты, особенно крупные. Не известно, какая комиссия будет у банков.
asti написав:То що, хлопці, завтра пірнаємо під 28 чи як?!
... нє, нє - я ще не все злив! - але, начебто, на це схоже.... що пірнаємо
А таки пірнули!!
.... тцссссс! - я зі знайомими домовивсь на завтра злити їм штукарь пА 28,00(бо не мають при собі, а завтра візьмуть гривню з дому) - так що тцццсссссс! - мені на завтра, щоб продажі в обмінках світили пА 28,00 чи нижче - НЕ ПОТРІБНО!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4