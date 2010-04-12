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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 249250251252

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 67
1. меньше 27
12%
8
2. 27 - 28.50
57%
38
3. 28.50 - 30
22%
15
4. 30-35
6%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:16

twin

  twin написав:Поки динаміка курсу тішить і гривня на рахунку себе виправдала, не думаю що в наступному місяці сильно стрибнемо, швидш за все навпаки, а от в березні напевно перейду $ якось так.


В мене також схожа думка.
Думаю, що краще пересидіти цьогорічні президентські вибори в $. Якщо Юля ці вибори програє, то вона цього добровільно ніколи не визнає, можливий ще один майдан.

Ви також так думаєте? Чи є якісь інші причини?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:16

  Faceless написав:
  Moneta написав:Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.

Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)

Мгновенно не отразится, т.к. еще и банки должны доработать свои сервисы для реализации возможности такой покупки.


Я думаю уже все банки работают над этим сервисом. В монобанке еще неделю назад заявили о том что ведут разработку для мобильного приложения https://ain.ua/2019/01/08/kupit-dollary-onlajn/

Однозначно будут снижены маржи, однозначно уменьшится количество уголовщины с грабежом кОрОванов с пачками нала в спортивных сумках. Однозначно станет сложнее раскачивать рынок, особенно на периферии. Уже не будет такого, что в Харькове Гагарин пичкает оленей по 30, когда в Киеве еще 28.7. Сільскі валютчики вообще покинут пляж...

Мое видение.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:19

Чай, що скажете?

  Fedor написав:
  twin написав:Поки динаміка курсу тішить і гривня на рахунку себе виправдала, не думаю що в наступному місяці сильно стрибнемо, швидш за все навпаки, а от в березні напевно перейду $ якось так.


В мене також схожа думка.
Думаю, що краще пересидіти цьогорічні президентські вибори в $. Якщо Юля ці вибори програє, то вона цього добровільно ніколи не визнає, можливий ще один майдан.

Ви також так думаєте? Чи є якісь інші причини?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:28

  Moneta написав:Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)

Однозначно будут снижены маржи, однозначно уменьшится количество уголовщины с грабежом кОрОванов с пачками нала в спортивных сумках. Однозначно станет сложнее раскачивать рынок, особенно на периферии. Уже не будет такого, что в Харькове Гагарин пичкает оленей по 30, когда в Киеве еще 28.7. Сільскі валютчики вообще покинут пляж...
Мое видение.


Не каждый захочет светить свои покупки валюты, особенно крупные.
Не известно, какая комиссия будет у банков.
fler
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:44

... ану, циц! ©®™)))

  asti написав:
  Долярчик написав:
  asti написав:То що, хлопці, завтра пірнаємо під 28 чи як?!

... нє, нє - я ще не все злив! :D
- але, начебто, на це схоже.... що пірнаємо :roll:
А таки пірнули!! :) :)

.... тцссссс! - я зі знайомими домовивсь на завтра злити їм штукарь пА 28,00(бо не мають при собі, а завтра візьмуть гривню з дому)
- так що тцццсссссс! - мені на завтра, щоб продажі в обмінках світили пА 28,00 чи нижче - НЕ ПОТРІБНО!!! :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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