Moneta написав:Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.
Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)
Купить онлайн это хорошо. Вопрос как будут подкрепляться кассы. Т.к например в Альфе даже с закончившегося депо люди ждали по неделе. Валюта должна быть в кассе,а не только цифрами на экранчике. И вот тут вопрос,будет ли она. А так конечно это удобно.
я с депо сертификата забрал 09.01 что окончился 04.01 без проблем $ (2 выходных и 1 праздничный день), по сути 2 дня как в привате.
.... пііілять, як-то важко скидати долярчики на падаючому тренді! - от іншим знайомим хотів 500 скинути па 28,00..... - все вже беруть.... гроші рахують..... але сумніваються, чи він(доляр) не падає..... - тоді починають телефонувати до знайомих.... до валютчиків......- починають торгуватись - пА 27,90?-а пА 27,95? - я кажу, дивіться самі: берете пА 28 то берете, а ні, то ні! - ще щось помешкались..... - "ні не беремо, бо він падає....."
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4