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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 251252253254>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 69
1. меньше 27
12%
8
2. 27 - 28.50
58%
40
3. 28.50 - 30
22%
15
4. 30-35
6%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:26

  odessit2007 написав:
  aleksvan2020 написав:просядем до 27.80 и снова ракета на 28.50 в ближайшие 2 недели.

сколько мы этих ракет уже пережили :mrgreen:

27.87-27.92/27.98-28.02

П.С.
где Д.С.?
какой то бред на форуме

100%. Выяснилось,что форум-это собственно ДС.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:31

Может и просядем, Хмельницкий обменки 27.8-28
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:37

  Oleg_Sa написав:Может и просядем, Хмельницкий обменки 27.8-28

Валютная зима закончилась в первых числах декабря.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:38

  LuckyG написав:
  Moneta написав:Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.

Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)

Купить онлайн это хорошо. Вопрос как будут подкрепляться кассы. Т.к например в Альфе даже с закончившегося депо люди ждали по неделе. Валюта должна быть в кассе,а не только цифрами на экранчике. И вот тут вопрос,будет ли она. А так конечно это удобно.

я с депо сертификата забрал 09.01 что окончился 04.01 без проблем $ (2 выходных и 1 праздничный день), по сути 2 дня как в привате.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:40

.... трясця, - які тепер всі мудрі!

.... пііілять, як-то важко скидати долярчики на падаючому тренді!
- от іншим знайомим хотів 500 скинути па 28,00..... - все вже беруть.... гроші рахують..... але сумніваються, чи він(доляр) не падає..... - тоді починають телефонувати до знайомих.... до валютчиків......- починають торгуватись - пА 27,90?-а пА 27,95?
- я кажу, дивіться самі: берете пА 28 то берете, а ні, то ні!
- ще щось помешкались..... - "ні не беремо, бо він падає....."
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:40

Re: Валютный рынок в контексте

Днепр опт 27,97-28,03
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:43

Долярчик
Серьезные суммы на кону, от 25 до 50 гривен потери на разнице в курсе. :shock:
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:51

  alex_dvornichenko написав:Долярчик
Серьезные суммы на кону, от 25 до 50 гривен потери на разнице в курсе. :shock:


С языка сняли. А шуму (тсссс, не спугните), по 30 постов в день!
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:01

VASH
Та неее.
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если взять и поделить то всего лишь около 5 в день.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:02

  alex_dvornichenko написав:Долярчик
Серьезные суммы на кону, от 25 до 50 гривен потери на разнице в курсе. :shock:

Полкило сарделек уходят :D
Долярчик вчера-позавчера где были? килограмм колбасы вышел бы профита 8)

PS взял с профита
Зображення
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 16 січ, 2019 15:10, всього редагувалось 3 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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