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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 251252253254

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 69
1. меньше 27
12%
8
2. 27 - 28.50
58%
40
3. 28.50 - 30
22%
15
4. 30-35
6%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:05

Залишок коштів на кореспондентських та транзитних рахунках банків
(оперативні дані за станом на початок дня) 
млн. грн.
Дата Залишок коштів
02.01 35647,7
03.01 35647,7
04.01 47792,6
08.01 38793,1
09.01 34922,7
10.01 30303,5
11.01 51617,1
14.01 54168,2
15.01 57219,3
16.01 60450,6

Корсчета вверх, банки 11 млрд в НБУ овернайтов размещают , а курс вверх не хочет идти. НБУ вчера ничего не покупал на межбанке, сегодня скинул последнюю часть долларов, дешево по 96
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:05

  alex_dvornichenko написав:Долярчик
Серьезные суммы на кону, от 25 до 50 гривен потери на разнице в курсе. :shock:

штаны за 40 грывень :roll:
https://youtu.be/ZhubSOkyZBw
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:17

Re: Валютный рынок в контексте

Нацбанку подходит диапазон в 27,9-28,2. Ниже падать не дает, выкупает; выше заливает. Это достаточно просто у него выходит, т.к. курс близок к рыночному. Так сказать, малой кровью. В каких догадках можно теряться, ума не приложу. Розница ходит в районе межбанка, +/- 10 копеек.
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:22

  Proofy написав:
  Vitalych-new написав:Ну с какого перепугу курс доллара в январе 2019г. должен быть ниже январей 2017-18гг.? Что улучшилось для гривны ???
Выборы в этом году, надо показать, что в заповеднике все хорошо и олени довольны и овцы сыты.


ну за такое должен кто-то заплатить.......
"За чей счёт банкет ???" (С)
Vitalych-new
 
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