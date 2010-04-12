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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 71
1. меньше 27
11%
8
2. 27 - 28.50
58%
41
3. 28.50 - 30
23%
16
4. 30-35
6%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:05

Re: Валютный рынок в контексте

Сливайтесь, глупцы :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:06

  Zebra написав:Сливайтесь, глупцы :lol:

Отлично! А умным что делать? :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:07

  zzzzzz написав:Залишок коштів на кореспондентських та транзитних рахунках банків
(оперативні дані за станом на початок дня) 
млн. грн.
Дата Залишок коштів
15.01 57219,3
16.01 60450,6
Корсчета вверх, банки 11 млрд в НБУ овернайтов размещают , а курс вверх не хочет идти. НБУ вчера ничего не покупал на межбанке, сегодня скинул последнюю часть долларов, дешево по 96

При такій обліковій ставці по гривні, наближенні періоду платежів в казну та відсутності ажіотажу на $ не тільки на МБ, а і на готівковому ринку - нічого дивного у такій ситуації не має.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:07

  somilitark написав:
  rils33 написав:
Киев опт тоже отскочил, уже покупают по 28. В обед продажи были по 27.98


Вот вам самому не смешно после таких слов?
Что-то обмельчали ракетчики,монокли у вас очень мощные,обычно такие "взлёты" трудно разглядеть,а вы всё подмечаете,внимательные :lol:


А что должно смешить ? вроде валютный форум я и написал, что тренд сменился, тоже за мб ушел выше 28, или это не сюда ?

Лично у меня потребность в $ каждую неделю, вчера не повёлся и не покупал по 28,15, сегодня откупил по 27,99. 1600 грн. осталось в кармане, вот такой я внимательный 8)
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:08

Икушники пишут что сегодня нерезы по жирному зашли в гривневые ОВГЗ аж сразу на 150 млн.дол.

В статистике этого пока что не видно.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 16 січ, 2019 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:08

  Сибарит написав:
  Zebra написав:Сливайтесь, глупцы :lol:

Отлично! А умным что делать? :lol:


Уже слились на желаемую сумму. Это же Капитан Очевидность )
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:09

  Zebra написав:Сливайтесь, глупцы

Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох-всю жизнь. 1000 долларов и через год будет 1000 долларов, а что будет с 1000 гривен - вопрос, бессонные ночи того не стоят...

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:14

  zzzzzz написав:Икушники пишут что сегодня нерезы по жирному зашли в гривневые ОВГЗ аж сразу на 150 млн.дол.

В статистике этого пока что не видно.


В порядке размышления. Если глава НБУ и министр финансов бегают к тебе в офис с докладами, то профинансировать свои фантазии, в т.ч. избирательные, из бюджета очень даже несложно. Нужный курс плюс процентный доход по ОВГЗ вполне способны дать +/- 20% в валюте. И пресловутые "300 млн на выборы" целы и штабы сыты. Мне кажется элементы такой схемы имеют место быть, пусть и в меньших масштабах.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:17

  rils33 написав:
А что должно смешить ? вроде валютный форум я и написал, что тренд сменился, тоже за мб ушел выше 28, или это не сюда ?

Может хватит петросянить,вы такую про такую штуку как форекс слыхали?
Там основная пара(евро\доллар) гуляет спокойно на 1% за день и никто не истерит,а тут вы разглядели максимум 5 копеек,что составляет максимум 0.2% от котировок и многозначительно высказались,что разворот уже произошёл :lol:

В следующем посте точно также легко и непринуждённо видели вчера продажу по 28.15,но разворота вниз не увидели, сегодня почему-то купили якобы за 27.99,не понятно правда,в первом посте указывали на продажу в 27.98,но видимо оставили на чай продавцу и взяли дороже,это такой самомазохизм или как?
Так смешно наблюдать за такими мелкостными и примитивными манипуляторам,просто смех берёт.
Можно сказать просто,что уже почти полгода боковик с котировками 28,но ракетчики не дремлют,развороты только вверх видят,приколисты ваганычи заполняют курсовой вакуум!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:19

  zzzzzz написав:Икушники пишут что сегодня нерезы по жирному зашли в гривневые ОВГЗ аж сразу на 150 млн.дол.

В статистике этого пока что не видно.


А что значит сегодня?
Для них отдельные торги проводят?
rasmus
 
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