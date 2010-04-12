Сидеть в долларе и ждать на берегу реки в гости гривну.
У меня когда-то в 2015-м подпись была:курс гривны станет выше 30-ти не раньше чем через 10 лет,т.е.в 2025-м,кто его знает,может это были пророческие слова)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:20
Сидеть в долларе и ждать на берегу реки в гости гривну.
У меня когда-то в 2015-м подпись была:курс гривны станет выше 30-ти не раньше чем через 10 лет,т.е.в 2025-м,кто его знает,может это были пророческие слова)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:24
Re: Валютный рынок в контексте
МБ
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
16:15 28.0200 28.0400
16:10 28.0200 28.0400
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:26
А ты поменяйся с ними местами и представь шо ты покупаеш бакс когда он растёт, и тебе гаварят шо он уже не па 28 а уже все дают па 28,50
п.с. толерантнее надо быть.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:29
Re: Валютный рынок в контексте
somilitarkа не слушайте, межбанк отскочил и на завтра готовимся сходить на 10-15 коп наверх, в ближайшие 2-3 недели готовьте кеды, будет поход на межике до 28.50.ниже 27.8 не уйдем все равно. в марте возможно и 29 если шмулька проиграет выборы.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:32
Re: Валютный рынок в контексте
сейчас на себя берут по 28.05 аж гай шумит
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:33
Re: Валютный рынок в контексте
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
16:20 28.0300 28.0600
16:15 28.0200 28.0400
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:36
Re: Валютный рынок в контексте
USD 28.0600 28.1000
-0.0200 15:39
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:41
Ну ракетчиком я никогда не был, я как то писал, что мне лучше когда $ падает, не знаю чего вы меня туда записали. В остальном не вижу смысла вам что то объяснять, вы везде пытаетесь найти что то не то) Вы хоть сами часто покупаете/продаёте валюту? 100-200$ не в счет, опт от 5-10к ?
ps: и на форексе и даже с криптовалютой играюсь
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:47
Добрый день, коллеги. Завтра буду. Поставил ультиматум семейной докторице, закрыла больничный, взяв с меня слово еще поберечься.
US
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:48
А меняйло -парень стремный,особенно по вечерам. Завтра, я так понимаю, вгору.
А сливальщикам отдельное спасибо -помогают нэньке валюту скырдовать
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