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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 254255256257>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 71
1. меньше 27
11%
8
2. 27 - 28.50
58%
41
3. 28.50 - 30
23%
16
4. 30-35
6%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:20

  Сибарит написав:
  Zebra написав:Сливайтесь, глупцы :lol:

Отлично! А умным что делать? :lol:

Сидеть в долларе и ждать на берегу реки в гости гривну.
У меня когда-то в 2015-м подпись была:курс гривны станет выше 30-ти не раньше чем через 10 лет,т.е.в 2025-м,кто его знает,может это были пророческие слова)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:24

Re: Валютный рынок в контексте

МБ
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
16:15 28.0200 28.0400
16:10 28.0200 28.0400
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:26

  Долярчик написав:.... пііілять, як-то важко скидати долярчики на падаючому тренді!
- от іншим знайомим хотів 500 скинути па 28,00..... - все вже беруть.... гроші рахують..... але сумніваються, чи він(доляр) не падає..... - тоді починають телефонувати до знайомих.... до валютчиків......- починають торгуватись - пА 27,90?-а пА 27,95?
- я кажу, дивіться самі: берете пА 28 то берете, а ні, то ні!
- ще щось помешкались..... - "ні не беремо, бо він падає....."

А ты поменяйся с ними местами и представь шо ты покупаеш бакс когда он растёт, и тебе гаварят шо он уже не па 28 а уже все дают па 28,50 :mrgreen:
п.с. толерантнее надо быть.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:29

Re: Валютный рынок в контексте

somilitarkа не слушайте, межбанк отскочил и на завтра готовимся сходить на 10-15 коп наверх, в ближайшие 2-3 недели готовьте кеды, будет поход на межике до 28.50.ниже 27.8 не уйдем все равно. в марте возможно и 29 если шмулька проиграет выборы.
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:32

Re: Валютный рынок в контексте

сейчас на себя берут по 28.05 аж гай шумит
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:33

Re: Валютный рынок в контексте

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
16:20 28.0300 28.0600
16:15 28.0200 28.0400
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:36

Re: Валютный рынок в контексте

USD 28.0600 28.1000
-0.0200 15:39
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:41

  somilitark написав:
  rils33 написав:
А что должно смешить ? вроде валютный форум я и написал, что тренд сменился, тоже за мб ушел выше 28, или это не сюда ?

Может хватит петросянить,вы такую про такую штуку как форекс слыхали?
Там основная пара(евро\доллар) гуляет спокойно на 1% за день и никто не истерит,а тут вы разглядели максимум 5 копеек,что составляет максимум 0.2% от котировок и многозначительно высказались,что разворот уже произошёл :lol:

В следующем посте точно также легко и непринуждённо видели вчера продажу по 28.15,но разворота вниз не увидели, сегодня почему-то купили якобы за 27.99,не понятно правда,в первом посте указывали на продажу в 27.98,но видимо оставили на чай продавцу и взяли дороже,это такой самомазохизм или как?
Так смешно наблюдать за такими мелкостными и примитивными манипуляторам,просто смех берёт.
Можно сказать просто,что уже почти полгода боковик с котировками 28,но ракетчики не дремлют,развороты только вверх видят,приколисты ваганычи заполняют курсовой вакуум!!!


Ну ракетчиком я никогда не был, я как то писал, что мне лучше когда $ падает, не знаю чего вы меня туда записали. В остальном не вижу смысла вам что то объяснять, вы везде пытаетесь найти что то не то) Вы хоть сами часто покупаете/продаёте валюту? 100-200$ не в счет, опт от 5-10к ?

ps: и на форексе и даже с криптовалютой играюсь 8)
rils33
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:47

Добрый день, коллеги. Завтра буду. Поставил ультиматум семейной докторице, закрыла больничный, взяв с меня слово еще поберечься.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:48

А меняйло -парень стремный,особенно по вечерам. Завтра, я так понимаю, вгору.
А сливальщикам отдельное спасибо -помогают нэньке валюту скырдовать :wink:
сірий
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