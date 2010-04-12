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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:50
дядя Caша
Добрый.
Крепкого Вам здоровья.
Заждались...
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:51
сірий написав:
А меняйло -парень стремный,особенно по вечерам. Завтра, я так понимаю, вгору.
А сливальщикам отдельное спасибо -помогают нэньке валюту скырдовать
Ничем и не стремный.
Последнее время просто копирует МБ.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:55
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
16:45 28.0400 28.0750
16:40 28.0400 28.0750
16:35 28.0300 28.0600
16:30 28.0300 28.0600
16:25 28.0300 28.0600
16:20 28.0300 28.0550
16:15 28.0250 28.0550
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