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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 255256257258259>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 72
1. меньше 27
13%
9
2. 27 - 28.50
57%
41
3. 28.50 - 30
22%
16
4. 30-35
6%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:50

дядя Caша
Добрый.
Крепкого Вам здоровья.
Заждались...
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:51

  сірий написав:А меняйло -парень стремный,особенно по вечерам. Завтра, я так понимаю, вгору.
А сливальщикам отдельное спасибо -помогают нэньке валюту скырдовать :wink:


Ничем и не стремный.
Последнее время просто копирует МБ.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:51

  дядя Caша написав:Добрый день, коллеги. Завтра буду. Поставил ультиматум семейной докторице, закрыла больничный, взяв с меня слово еще поберечься.

US

С завтрашнего дня -режим молчания :mrgreen:
А сейчас, ГУЛЯЙ язык :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:55

Re: Валютный рынок в контексте

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
16:45 28.0400 28.0750
16:40 28.0400 28.0750
16:35 28.0300 28.0600
16:30 28.0300 28.0600
16:25 28.0300 28.0600
16:20 28.0300 28.0550
16:15 28.0250 28.0550

На этих цифрах МБ наверное и закроется.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:07

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:НБУ вчера ничего не покупал на межбанке, сегодня скинул последнюю часть долларов, дешево по 96
Зливати варто на відскоках, а не на падінні, при загальному тренді вниз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:14

  rasmus написав:ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
16:45 28.0400 28.0750
16:40 28.0400 28.0750
16:35 28.0300 28.0600
16:30 28.0300 28.0600
16:25 28.0300 28.0600
16:20 28.0300 28.0550
16:15 28.0250 28.0550

На этих цифрах МБ наверное и закроется.


Нет, решил еще копеечку вверх:

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
16:59 28.0500 28.0800
16:55 28.0500 28.0800
16:50 28.0500 28.0800
16:45 28.0400 28.0750
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:17

... які всі зараз мудрі з інетом в руці))

... коротше, скинув я таки недавно 200 нікомунепотрібних іншому знайомому, який має своє міні-виробництво..... - він би йбільше взяв, але немав гривні багато!
- і теж, при мені, глянув в смарті курс НБУ, тоді курс ЧР і каже: ок, по 28 - піде!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:23

  Moneta написав:Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.

Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)


Угум. Право не означает возможность. Особенно в Юнексе. Верю, что в Привате будет. Остальным оно упало?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:25

  lrs7719 написав:
  Moneta написав:Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.

Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)


Угум. Право не означает возможность. Особенно в Юнексе. Верю, что в Привате будет. Остальным оно упало?

Приватовские курсы невыгодные и далеки от реальности. сейчас например 27.75 28.169
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 січ, 2019 17:28, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:27

Re: Валютный рынок в контексте

https://minfin.com.ua/2019/01/16/36384790/ - Нерезиденты вновь заинтересовались ОВГЗ и приобрели днем ​​ранее бумаги на 150 млн долларов (в эквиваленте)
rasmus
 
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