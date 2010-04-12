Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:50
дядя Caша Добрый. Крепкого Вам здоровья. Заждались...
Fedor
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:51
сірий написав:
А меняйло -парень стремный,особенно по вечерам. Завтра, я так понимаю, вгору.
А сливальщикам отдельное спасибо -помогают нэньке валюту скырдовать
Ничем и не стремный.
Последнее время просто копирует МБ.
rasmus
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сірий
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:55
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
16:45 28.0400 28.0750 16:40 28.0400 28.0750 16:35 28.0300 28.0600 16:30 28.0300 28.0600 16:25 28.0300 28.0600 16:20 28.0300 28.0550 16:15 28.0250 28.0550 На этих цифрах МБ наверное и закроется.
rasmus
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:07
zzzzzz написав:
НБУ вчера ничего не покупал на межбанке, сегодня скинул
последнюю часть долларов
, дешево
по 96
Зливати варто на відскоках, а не на падінні, при загальному тренді вниз.
Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:14
rasmus написав:
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
16:45 28.0400 28.0750
16:40 28.0400 28.0750
16:35 28.0300 28.0600
16:30 28.0300 28.0600
16:25 28.0300 28.0600
16:20 28.0300 28.0550
16:15 28.0250 28.0550
На этих цифрах МБ наверное и закроется.
Нет, решил еще копеечку вверх:
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
16:59 28.0500 28.0800
16:55 28.0500 28.0800
16:50 28.0500 28.0800
16:45 28.0400 28.0750
rasmus
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:17
... коротше, скинув я таки недавно 200 нікомунепотрібних іншому знайомому, який має своє міні-виробництво..... - він би йбільше взяв, але немав гривні багато!
- і теж, при мені, глянув в смарті курс НБУ, тоді курс ЧР і каже: ок, по 28 - піде!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:23
Moneta написав:
Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.
Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)
Угум. Право не означает возможность. Особенно в Юнексе. Верю, что в Привате будет. Остальным оно упало?
lrs7719
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:25
lrs7719 написав: Moneta написав:
Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.
Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)
Угум. Право не означает возможность. Особенно в Юнексе. Верю, что в Привате будет. Остальным оно упало?
Приватовские курсы невыгодные и далеки от реальности. сейчас например 27.75 28.169
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Сер 16 січ, 2019 17:28, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:27
https://minfin.com.ua/2019/01/16/36384790/
- Нерезиденты вновь заинтересовались ОВГЗ и приобрели днем ранее бумаги на 150 млн долларов (в эквиваленте)
rasmus
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