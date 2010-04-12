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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 256257258259>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 72
1. меньше 27
13%
9
2. 27 - 28.50
57%
41
3. 28.50 - 30
22%
16
4. 30-35
6%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:27

Re: Валютный рынок в контексте

Moneta написав:Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.

Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)

Не забувайте, що є курси у відділенні та по картках.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:28

  zzzzzz написав:Икушники пишут что сегодня нерезы по жирному зашли в гривневые ОВГЗ аж сразу на 150 млн.дол.

Гарний сигнал.
Значить свого часу дадуть вийти з прибутком.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:32

Re: Валютный рынок в контексте

  lrs7719 написав:Остальным оно упало?

Не всем, но конкуренция заставит многих. Это средство привлечь (удержать) клиента, причем за его деньги, а не акциями.

Как это отразится на курсе?
На общей курсовой динамике, на мой взгляд, это отразиться не должно, поскольку глобального соотношения спроса и предложения не изменит. Скорее всего, это приведет к сближению наличного и безналичного курсов и некоторому уменьшению амплитуды колебаний. Но произойдет это не в день легализации таких операций, а очень постепенно. Сначала банки должны дать функционал, потом клиенты должны его распробовать, привыкнуть. Это будет настолько медленно, что заметить изменения будет тяжело.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:34

  vitaliian написав:
  lrs7719 написав:
  Moneta написав:Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.

Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)


Угум. Право не означает возможность. Особенно в Юнексе. Верю, что в Привате будет. Остальным оно упало?

Приватовские курсы невыгодные и далеки от реальности. сейчас например 27.75 28.169


Так и будет - хочешь покупать не сильно выгодно, но не вставая с любимого дивана - бери онлайн.
Хочешь выгоднее провести операцию - подними зад и пройдись.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:36

  vitaliian написав:
  lrs7719 написав:
  Moneta написав:Народ, через 3 недели можно будет покупать онлайн валюты до 150к грн в день.

Как думаете это отразится на курсе? Нужно будет завести счета во всех сладких валют-обменных банках (в первую очередь в Юнексе)


Угум. Право не означает возможность. Особенно в Юнексе. Верю, что в Привате будет. Остальным оно упало?

Приватовские курсы невыгодные и далеки от реальности. сейчас например 27.75 28.169


Ну так это ж не привата проблемы. Вам же валюту надо поменять? Правильно?
Или вы реально расчитываете запуск "форекс-клаба" на наличке? :lol:
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:39

  Сибарит написав:
  lrs7719 написав:Остальным оно упало?

Не всем, но конкуренция заставит многих. Это средство привлечь (удержать) клиента, причем за его деньги, а не акциями.

Как это отразится на курсе?
На общей курсовой динамике, на мой взгляд, это отразиться не должно, поскольку глобального соотношения спроса и предложения не изменит. Скорее всего, это приведет к сближению наличного и безналичного курсов и некоторому уменьшению амплитуды колебаний. Но произойдет это не в день легализации таких операций, а очень постепенно. Сначала банки должны дать функционал, потом клиенты должны его распробовать, привыкнуть. Это будет настолько медленно, что заметить изменения будет тяжело.


Тут много вопросов. И поддержка ПО - не последняя из них. Насчёт сближения - не факт. Думаю более реальный вариант это рост маржи в банках.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:40

Re: Валютный рынок в контексте

  lrs7719 написав:Или вы реально расчитываете запуск "форекс-клаба" на наличке?
имхо покупку валюты онлайн в Привате скорее всего использовать не буду (мелкие суммы не покупаю, а на пачке разница существенная, потом бегай пристраивай их мусор). По другим банкам надо смотреть.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:49

  somilitark написав:
  Сибарит написав:
  Zebra написав:Сливайтесь, глупцы :lol:

Отлично! А умным что делать? :lol:

Сидеть в долларе и ждать на берегу реки в гости гривну.
У меня когда-то в 2015-м подпись была:курс гривны станет выше 30-ти не раньше чем через 10 лет,т.е.в 2025-м,кто его знает,может это были пророческие слова)))

Та да , сам себя не похвалишь - нах ты кому нужен :)
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:54

  rasmus написав:https://minfin.com.ua/2019/01/16/36384790/ - Нерезиденты вновь заинтересовались ОВГЗ и приобрели днем ​​ранее бумаги на 150 млн долларов (в эквиваленте)

Якщо вірити, що це були нерезиденти, то чітко видно що гривня із погашенням на початку осені попитом не користується.
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Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:06

  strategbob написав:
  rasmus написав:https://minfin.com.ua/2019/01/16/36384790/ - Нерезиденты вновь заинтересовались ОВГЗ и приобрели днем ​​ранее бумаги на 150 млн долларов (в эквиваленте)

Якщо вірити, що це були нерезиденти, то чітко видно що гривня із погашенням на початку осені попитом не користується.
Зображення


В принципе из них можно выпрыгнуть в любой момент (вдруг шо), я бы не привязывался. Просто более длинные купоны там ниже ставки на 1%

Однако имеем дату крупного погашения - 3 апреля, 3 июля. Так и запишем. :wink:
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 16 січ, 2019 18:11, всього редагувалось 3 разів.
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