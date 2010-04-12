Додано: Сер 16 січ, 2019 17:32

lrs7719 написав: Остальным оно упало? Остальным оно упало?

Не всем, но конкуренция заставит многих. Это средство привлечь (удержать) клиента, причем за его деньги, а не акциями.Как это отразится на курсе?На общей курсовой динамике, на мой взгляд, это отразиться не должно, поскольку глобального соотношения спроса и предложения не изменит. Скорее всего, это приведет к сближению наличного и безналичного курсов и некоторому уменьшению амплитуды колебаний. Но произойдет это не в день легализации таких операций, а очень постепенно. Сначала банки должны дать функционал, потом клиенты должны его распробовать, привыкнуть. Это будет настолько медленно, что заметить изменения будет тяжело.