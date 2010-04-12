Не всем, но конкуренция заставит многих. Это средство привлечь (удержать) клиента, причем за его деньги, а не акциями.
Как это отразится на курсе? На общей курсовой динамике, на мой взгляд, это отразиться не должно, поскольку глобального соотношения спроса и предложения не изменит. Скорее всего, это приведет к сближению наличного и безналичного курсов и некоторому уменьшению амплитуды колебаний. Но произойдет это не в день легализации таких операций, а очень постепенно. Сначала банки должны дать функционал, потом клиенты должны его распробовать, привыкнуть. Это будет настолько медленно, что заметить изменения будет тяжело.
Не всем, но конкуренция заставит многих. Это средство привлечь (удержать) клиента, причем за его деньги, а не акциями.
Как это отразится на курсе? На общей курсовой динамике, на мой взгляд, это отразиться не должно, поскольку глобального соотношения спроса и предложения не изменит. Скорее всего, это приведет к сближению наличного и безналичного курсов и некоторому уменьшению амплитуды колебаний. Но произойдет это не в день легализации таких операций, а очень постепенно. Сначала банки должны дать функционал, потом клиенты должны его распробовать, привыкнуть. Это будет настолько медленно, что заметить изменения будет тяжело.
Тут много вопросов. И поддержка ПО - не последняя из них. Насчёт сближения - не факт. Думаю более реальный вариант это рост маржи в банках.
Сидеть в долларе и ждать на берегу реки в гости гривну. У меня когда-то в 2015-м подпись была:курс гривны станет выше 30-ти не раньше чем через 10 лет,т.е.в 2025-м,кто его знает,может это были пророческие слова)))