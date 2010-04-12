Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:58
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:06
strategbob написав: rasmus написав:
https://minfin.com.ua/2019/01/16/36384790/ - Нерезиденты вновь заинтересовались ОВГЗ и приобрели днем ранее бумаги на 150 млн долларов (в эквиваленте)
Якщо вірити, що це були нерезиденти, то чітко видно що гривня із погашенням на початку осені попитом не користується.
В принципе из них можно выпрыгнуть в любой момент (вдруг шо), я бы не привязывался. Просто более длинные купоны там ниже ставки на 1%
Однако имеем дату крупного погашения - 3 апреля, 3 июля. Так и запишем.
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Moneta
в Сер 16 січ, 2019 18:11, всього редагувалось 3 разів.
Moneta
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:06
дядя Caша написав: Добрый день, коллеги. Завтра буду. Поставил ультиматум семейной докторице, закрыла больничный, взяв с меня слово еще поберечься. US
Це добре ДС, що Ви повернулися і всі негаразди позаду, бо вже хвилювалися, куди і як Ви раптово зникли. Одужуйте скоріше (калина, малина, сироп плюща, мультики і гарний настрій).
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:13
vitaliian написав: lrs7719 написав:
Или вы реально расчитываете запуск "форекс-клаба" на наличке?
имхо покупку валюты онлайн в Привате скорее всего использовать не буду (мелкие суммы не покупаю, а на пачке разница существенная, потом бегай пристраивай их мусор). По другим банкам надо смотреть.
Посмотрим как это все реализуют. В любом случаи - это позитив. Был случай, кажется два года назад - очень выручил именно обмен в привате через терминал. Опять же - ночью к примеру обменять или поздно вечером сдать баксов 20-50 что б карту пополнить.
lrs7719
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:24
дядя Caша написав: Добрый день, коллеги. Завтра буду. Поставил ультиматум семейной докторице, закрыла больничный, взяв с меня слово еще поберечься. US
Крепкого здоровья, ДС!
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kmk
в Сер 16 січ, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:28
rasmus написав: zzzzzz написав:
Икушники пишут что сегодня нерезы по жирному зашли в гривневые ОВГЗ аж сразу на 150 млн.дол.
В статистике этого пока что не видно.
А что значит сегодня?
Для них отдельные торги проводят?
Это значит что сегодня. Входить можно в любой рабочий день. Нерезы не я вляются первичными дилерами
Живите своим умом!
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:29
Ай кот Васька молодец, подкинул рынок на 4 коп
Живите своим умом!
zzzzzz
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