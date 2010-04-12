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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:06
дядя Caша написав:Добрый день, коллеги. Завтра буду. Поставил ультиматум семейной докторице, закрыла больничный, взяв с меня слово еще поберечься.
US
Це добре ДС, що Ви повернулися і всі негаразди позаду, бо вже хвилювалися, куди і як Ви раптово зникли. Одужуйте скоріше (калина, малина, сироп плюща, мультики і гарний настрій).
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:13
vitaliian написав: lrs7719 написав:
Или вы реально расчитываете запуск "форекс-клаба" на наличке?
имхо покупку валюты онлайн в Привате скорее всего использовать не буду (мелкие суммы не покупаю, а на пачке разница существенная, потом бегай пристраивай их мусор). По другим банкам надо смотреть.
Посмотрим как это все реализуют. В любом случаи - это позитив. Был случай, кажется два года назад - очень выручил именно обмен в привате через терминал. Опять же - ночью к примеру обменять или поздно вечером сдать баксов 20-50 что б карту пополнить.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:24
дядя Caша написав:Добрый день, коллеги. Завтра буду. Поставил ультиматум семейной докторице, закрыла больничный, взяв с меня слово еще поберечься.
US
Крепкого здоровья, ДС!
Востаннє редагувалось kmk
в Сер 16 січ, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:28
rasmus написав: zzzzzz написав:
Икушники пишут что сегодня нерезы по жирному зашли в гривневые ОВГЗ аж сразу на 150 млн.дол.
В статистике этого пока что не видно.
А что значит сегодня?
Для них отдельные торги проводят?
Это значит что сегодня. Входить можно в любой рабочий день. Нерезы не я вляются первичными дилерами
Живите своим умом!
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:29
Ай кот Васька молодец, подкинул рынок на 4 коп
Живите своим умом!
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:34
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:10
tea написав: zzzzzz написав:
Икушники пишут что сегодня нерезы по жирному зашли в гривневые ОВГЗ
аж сразу на 150 млн.дол.
Гарний сигнал.
Значить свого часу дадуть вийти з прибутком.
Кажуть з 2019 по ОВДП, дохід оподатковується по ставці 18%. Правда?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16
Квесторе_поверніться написав:
Кажуть з 2019 по ОВДП, дохід оподатковується по ставці 18%. Правда?
нет...папиисят
не спілкуюсь з порохоботами
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prodigy
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16
Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:25
prodigy написав: Квесторе_поверніться написав:
Кажуть з 2019 по ОВДП, дохід оподатковується по ставці 18%. Правда?
нет...папиисят
Вообще все забирают, сразу, еще и доплату требуют)))
Живите своим умом!
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