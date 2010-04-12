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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 257258259260>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 74
1. меньше 27
12%
9
2. 27 - 28.50
57%
42
3. 28.50 - 30
23%
17
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:06

  дядя Caша написав:Добрый день, коллеги. Завтра буду. Поставил ультиматум семейной докторице, закрыла больничный, взяв с меня слово еще поберечься.

US
Це добре ДС, що Ви повернулися і всі негаразди позаду, бо вже хвилювалися, куди і як Ви раптово зникли. Одужуйте скоріше (калина, малина, сироп плюща, мультики і гарний настрій).
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:13

  vitaliian написав:
  lrs7719 написав:Или вы реально расчитываете запуск "форекс-клаба" на наличке?
имхо покупку валюты онлайн в Привате скорее всего использовать не буду (мелкие суммы не покупаю, а на пачке разница существенная, потом бегай пристраивай их мусор). По другим банкам надо смотреть.


Посмотрим как это все реализуют. В любом случаи - это позитив. Был случай, кажется два года назад - очень выручил именно обмен в привате через терминал. Опять же - ночью к примеру обменять или поздно вечером сдать баксов 20-50 что б карту пополнить.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:24

  дядя Caша написав:Добрый день, коллеги. Завтра буду. Поставил ультиматум семейной докторице, закрыла больничный, взяв с меня слово еще поберечься.


US

Крепкого здоровья, ДС!
Востаннє редагувалось kmk в Сер 16 січ, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:28

  rasmus написав:
  zzzzzz написав:Икушники пишут что сегодня нерезы по жирному зашли в гривневые ОВГЗ аж сразу на 150 млн.дол.

В статистике этого пока что не видно.


А что значит сегодня?
Для них отдельные торги проводят?


Это значит что сегодня. Входить можно в любой рабочий день. Нерезы не я вляются первичными дилерами
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:29

Ай кот Васька молодец, подкинул рынок на 4 коп :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:34

  kmk написав:
  дядя Caша написав:Добрый день, коллеги. Завтра буду. Поставил ультиматум семейной докторице, закрыла больничный, взяв с меня слово еще поберечься.


US

Крепкого здоровья, ДС!

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Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:10

  tea написав:
  zzzzzz написав:Икушники пишут что сегодня нерезы по жирному зашли в гривневые ОВГЗ аж сразу на 150 млн.дол.

Гарний сигнал.
Значить свого часу дадуть вийти з прибутком.

Кажуть з 2019 по ОВДП, дохід оподатковується по ставці 18%. Правда?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16

  Квесторе_поверніться написав:Кажуть з 2019 по ОВДП, дохід оподатковується по ставці 18%. Правда?


нет...папиисят :mrgreen:
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
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  prodigy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кажуть з 2019 по ОВДП, дохід оподатковується по ставці 18%. Правда?


нет...папиисят :mrgreen:

Вообще все забирают, сразу, еще и доплату требуют)))
Живите своим умом!
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