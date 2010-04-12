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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 257258259260

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 74
1. меньше 27
12%
9
2. 27 - 28.50
57%
42
3. 28.50 - 30
23%
17
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:27

Казначейство сегодня чихнуло ПДВ всего на 0,098 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:39

  Den написав:Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4

Перерыл пол-интернета в поисках, что же можно было купить по 41,4 . Ближайшее это прокладки Kotex в АТБ , но они 41,7 по акции. Угадывать дальше ?
Востаннє редагувалось Игорь в Сер 16 січ, 2019 19:54, всього редагувалось 2 разів.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:40

Открытие счета глобального депозитария для упрощения доступа нерезидентов на рынок ОВГЗ намечено на второй квартал 2019 года
http://www.fixygen.ua/news/20190116/otkrytie-scheta.html
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:43

Re: Валютный рынок в контексте

Днепр , вечер , неформал , упираются всеми конечностями но ниже 28.05 не имеют желания продавать
Vadim V
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