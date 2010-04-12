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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:27
Казначейство сегодня чихнуло ПДВ всего на 0,098 млрд
Живите своим умом!
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:39
Перерыл пол-интернета в поисках, что же можно было купить по 41,4 . Ближайшее это прокладки Kotex в АТБ , но они 41,7 по акции. Угадывать дальше ?
Востаннє редагувалось Игорь в Сер 16 січ, 2019 19:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:40
Открытие счета глобального депозитария для упрощения доступа нерезидентов на рынок ОВГЗ намечено на второй квартал 2019 года
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:43
Re: Валютный рынок в контексте
Днепр , вечер , неформал , упираются всеми конечностями но ниже 28.05 не имеют желания продавать
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