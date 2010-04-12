Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:27
Казначейство сегодня чихнуло ПДВ всего на 0,098 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:39
Den написав:
Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
Перерыл пол-интернета в поисках, что же можно было купить по 41,4 . Ближайшее это прокладки Kotex в АТБ , но они 41,7 по акции. Угадывать дальше ?
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Игорь
в Сер 16 січ, 2019 19:54, всього редагувалось 2 разів.
Игорь
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:40
Открытие счета глобального депозитария для упрощения доступа нерезидентов на рынок ОВГЗ намечено на второй квартал 2019 года http://www.fixygen.ua/news/20190116/otkrytie-scheta.html
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:43
Днепр , вечер , неформал , упираются всеми конечностями но ниже 28.05 не имеют желания продавать
Vadim V
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:09
lrs7719 написав:
Посмотрим как это все реализуют. В любом случаи - это позитив. Был случай, кажется два года назад - очень выручил именно обмен в привате через терминал. Опять же - ночью к примеру обменять или поздно вечером сдать баксов 20-50 что б карту пополнить.
І зараз в одну сторону з валюти на грн. не проблема через п24, можні і зараз через термінал внести, наприклад, на приват вклад і зразу здати. Правда приват курсом не балує.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Vadim V
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:28
Игорь написав:
Перерыл пол-интернета в поисках, что же можно было купить по 41,4 .
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Сибарит
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:39
Vadim V балбес вечно блестящего ...Ps Ещё инн нада давать или и так сойдёт ?
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Den
в Сер 16 січ, 2019 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Den
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:39
Сибарит написав: Игорь написав:
Перерыл пол-интернета в поисках, что же можно было купить по 41,4 .
10 юаней
От Вас не ожидал ...
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Den
в Сер 16 січ, 2019 20:44, всього редагувалось 2 разів.
Den
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:41
Den написав: Сибарит написав: Игорь написав:
Перерыл пол-интернета в поисках, что же можно было купить по 41,4 .
10 юаней
От Вас не ожидал ...
Денисе - то Сибарит жартує.
tea
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