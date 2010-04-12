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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 21:00
Den написав:Vadim V
балбес вечно блестящего ...Ps Ещё инн нада давать или и так сойдёт ?
Шо то я не понял , ты на Игрень намылился или выписываешся ? ,и не знаеш куда податься? , так тогда к Холяве в секту.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:05
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:15
Иностранцы возобновили скупку украинских облигаций, – НБУ
Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года.
Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нерезиденты вновь заинтересовались ОВГЗ и приобрели днем ранее бумаги на $150 млн", – сказал замглавы НБУ.
Чурий выразил уверенность, что открытие счета международного депозитария в депозитарии Национального банка Украины упростит доступ нерезидентов на рынок ОВГЗ и сделает этот инструмент еще более привлекательным для иностранных инвесторов.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:23
Den написав:
Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
Че так ?*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:25
Тереза Мей выиграла тайное голосование.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:33
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:43
внешняя конъюнктура для украинских экспортеров зависит от ситуации на внешнем рынке.
Это катастрофа!
Востаннє редагувалось Сибарит
в Сер 16 січ, 2019 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:49
Трохи не по темі, але бентежить майбутнє, що чекає Україну і українців через рік, коли контракт з Рф на транзит газу в Європу припинить існування і іншого не буде . Буду сміятись, якщо не дай Боже Юля 3 січня 20р. поїде до путіна продавати інтереси Держави, бо трубі ГТС настане гаплик і холод незабаром прийде в домівки горомадян, бо ще ж і європейців треба буде з ПСГ гріти. Про що ска 4 роки думали, йолопи, ні щоб своє добування газу розвивати і збільшити до експортних показників, так на маржі сидять, заробляють на реверсі паперовому. Як це вже дістало, дебіли, думають тільки про свої кишені, як набити і премії отримати захмарні .Ото буде "свято", тільки не в нас, винтиль Рф точно закрутить. Якщо за рік Влада не почухається, то буде дупа. Нехай читають, дармоїди.*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Сер 16 січ, 2019 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:01
Перес де Куэльяр написав:
Трохи не по темі, але бентежить майбутнє , що чекає Україну і українців через рік, коли контракт з Рф на транзит газу в Європу припинить існування і іншого не буде . Буду сміятись, якщо не дай Боже Юля 3 січня 20р. поїде до путіна продавати інтереси Держави, бо трубі ГТС настане гаплик і холод в домівки прийде, бо ще ж і європейців теж треба буде з ПСГ гріти. Про що ска 4 роки думали, йолопи, ні щоб своє добування газу розвивати і збільшити до експортних показників, так на маржі сидять, заробляють на реверсі паперовому. Як це вже дістало, дебіли про що думають, мабуть тільки про свої кишені, як набити і премії отримати захмарні .Ото буде свято, тільки не в нас, винтиль Рф точно закрутить. Якщо за рік Влада не почухається, то буде дупа. Нехай читають, дармоїди.*Відправлено з Чату
Тебе, афроафриканскому таёжному мышебрату не дано понять.
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Vadim V
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:02
юля шмуля уже не станет Президент, порох ее почти догнал в рейтингах и не зря он рвет ж*** сейчас с туром томосятины, плюшки пенсионерам в марте,монетизация субсидоса, я думаю за счет админ ресурса порох пойдет на 2 срок, а с юлькой добазарятся о должностях ну или сделает ее премьером. что порох что шмуля для путина выгодные варианты.ну и не забыли про фальсификацию на местах, это пороху под силу.
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