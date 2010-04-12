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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 259260261262263>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 74
1. меньше 27
12%
9
2. 27 - 28.50
57%
42
3. 28.50 - 30
23%
17
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:00

  Den написав:Vadim V балбес вечно блестящего ...Ps Ещё инн нада давать или и так сойдёт ?

Шо то я не понял , ты на Игрень намылился или выписываешся ? ,и не знаеш куда податься? , так тогда к Холяве в секту.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:05

Рекомендую чтиво для дорослих
Підсумки 2018 та програма дій НБУ на 2019 рік
коротко :arrow: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
повна версія (32 ст.) :arrow: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=86050888
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:15

Иностранцы возобновили скупку украинских облигаций, – НБУ
Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года.
Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нерезиденты вновь заинтересовались ОВГЗ и приобрели днем ранее бумаги на $150 млн", – сказал замглавы НБУ.

Чурий выразил уверенность, что открытие счета международного депозитария в депозитарии Национального банка Украины упростит доступ нерезидентов на рынок ОВГЗ и сделает этот инструмент еще более привлекательным для иностранных инвесторов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:23

  Den написав:Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4

Че так ?

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:25

Тереза Мей выиграла тайное голосование.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:33

Re: Валютный рынок в контексте

https://news.finance.ua/ru/news/-/44219 ... a-2019-god
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:43


внешняя конъюнктура для украинских экспортеров зависит от ситуации на внешнем рынке.

Это катастрофа! :shock:
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 16 січ, 2019 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:49

Трохи не по темі, але бентежить майбутнє, що чекає Україну і українців через рік, коли контракт з Рф на транзит газу в Європу припинить існування і іншого не буде . Буду сміятись, якщо не дай Боже Юля 3 січня 20р. поїде до путіна продавати інтереси Держави, бо трубі ГТС настане гаплик і холод незабаром прийде в домівки горомадян, бо ще ж і європейців треба буде з ПСГ гріти. Про що ска 4 роки думали, йолопи, ні щоб своє добування газу розвивати і збільшити до експортних показників, так на маржі сидять, заробляють на реверсі паперовому. Як це вже дістало, дебіли, думають тільки про свої кишені, як набити і премії отримати захмарні .Ото буде "свято", тільки не в нас, винтиль Рф точно закрутить. Якщо за рік Влада не почухається, то буде дупа. Нехай читають, дармоїди.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 16 січ, 2019 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:01

  Перес де Куэльяр написав:Трохи не по темі, але бентежить майбутнє , що чекає Україну і українців через рік, коли контракт з Рф на транзит газу в Європу припинить існування і іншого не буде . Буду сміятись, якщо не дай Боже Юля 3 січня 20р. поїде до путіна продавати інтереси Держави, бо трубі ГТС настане гаплик і холод в домівки прийде, бо ще ж і європейців теж треба буде з ПСГ гріти. Про що ска 4 роки думали, йолопи, ні щоб своє добування газу розвивати і збільшити до експортних показників, так на маржі сидять, заробляють на реверсі паперовому. Як це вже дістало, дебіли про що думають, мабуть тільки про свої кишені, як набити і премії отримати захмарні .Ото буде свято, тільки не в нас, винтиль Рф точно закрутить. Якщо за рік Влада не почухається, то буде дупа. Нехай читають, дармоїди.

*Відправлено з Чату

Тебе, афроафриканскому таёжному мышебрату не дано понять. :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:02

Re: Валютный рынок в контексте

юля шмуля уже не станет Президент, порох ее почти догнал в рейтингах и не зря он рвет ж*** сейчас с туром томосятины, плюшки пенсионерам в марте,монетизация субсидоса, я думаю за счет админ ресурса порох пойдет на 2 срок, а с юлькой добазарятся о должностях ну или сделает ее премьером. что порох что шмуля для путина выгодные варианты.ну и не забыли про фальсификацию на местах, это пороху под силу.
aleksvan2020
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