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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:04
Перес де Куэльяр
Про те що, транзитна труба в Украiнi - це металобрухт, я чую з 2005 року.
Також я чув, що коли буде ПП-1, то транзиту газу через Украiну - теж гаплик.
ПП-1 е, транзит теж е.
Будуть поставки газу.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:06
aleksvan2020 написав:
юля шмуля уже не станет Президент, порох ее почти догнал в рейтингах и не зря он рвет ж*** сейчас с туром томосятины, плюшки пенсионерам в марте,монетизация субсидоса, я думаю за счет админ ресурса порох пойдет на 2 срок, а с юлькой добазарятся о должностях ну или сделает ее премьером. что порох что шмуля для путина выгодные варианты.ну и не забыли про фальсификацию на местах, это пороху под силу.
Я бы тебя расстрелял без суда и следствия , для проффилактики.
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Vadim V
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:12
Vadim V за что?))
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aleksvan2020
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:18
... ну то вияснили, що Ден продав сьогодні пА 41,4?
- чи все замняли/захіхікали сміхуйочками?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:18
pesikot написав:Перес де Куэльяр
Про те що, транзитна труба в Украiнi - це металобрухт, я чую з 2005 року.
Також я чув, що коли буде ПП-1, то транзиту газу через Украiну - теж гаплик.
ПП-1 е, транзит теж е.
Будуть поставки газу.
Тут вже інша річ, це політичний важіль, щоб добудувати північний потік-2. А украінська ГТС, немає зобов*язань - винтиль закрутять. Від цього постраждаємо ми і східна Європа, які в свою чергу підтримують Україну і жорстоко осуджують агресивну політику Рф.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:27
Сибарит написав: lrs7719 написав:
Остальным оно упало?
Не всем, но конкуренция заставит многих. Это средство привлечь (удержать) клиента, причем за его деньги, а не акциями.
Как это отразится на курсе?
На общей курсовой динамике, на мой взгляд, это отразиться не должно, поскольку глобального соотношения спроса и предложения не изменит. Скорее всего, это приведет к сближению наличного и безналичного курсов и некоторому уменьшению амплитуды колебаний. Но произойдет это не в день легализации таких операций, а очень постепенно. Сначала банки должны дать функционал, потом клиенты должны его распробовать, привыкнуть. Это будет настолько медленно, что заметить изменения будет тяжело.
Что-то мне кажется, что ничего не изменится. Проблем с покупкой- продажей, во всяком случае в крупных городах, в общем не было. Что у банков будет низкий спред, сильно сомневаюсь.
Возможно, просто в некоторых ситуациях будет удобно этим воспользоваться. В частности, у желающих купить какое-то количество по низкой цене будет возможность не бегать по отделениям, а сделать это, если удастся, не отрываясь от дивана.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:32
ЛАД проблема идти с СУММОЙ по улице
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Игорь
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:37
Игорь написав:ЛАД
проблема идти с СУММОЙ по улице
Пока что ограничение в 150тыс., т.е. грубо 5000 долл. действует.
5000 это СУММА?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:42
Долярчик написав:
... ну то вияснили, що Ден продав сьогодні пА 41,4? - чи все замняли/захіхікали сміхуйочками?
Не нужный никому*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:53
ЛАД написав: Игорь написав:ЛАД
проблема идти с СУММОЙ по улице
Пока что ограничение в 150тыс., т.е. грубо 5000 долл. действует.
5000 это СУММА?
Обезоружен, аргументов нету. Не хочется признавать, что это много, но с другой стороны это годовая средняя зарплата по стране.Наверное неправильно ответил, нужно было процитировать
Проблем с покупкой- продажей, во всяком случае в крупных городах, в общем не было
Востаннє редагувалось Игорь
в Сер 16 січ, 2019 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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