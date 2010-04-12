Додано: Сер 16 січ, 2019 22:04

Перес де Куэльяр

Про те що, транзитна труба в Украiнi - це металобрухт, я чую з 2005 року.

Також я чув, що коли буде ПП-1, то транзиту газу через Украiну - теж гаплик.

ПП-1 е, транзит теж е.

Будуть поставки газу.

Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось