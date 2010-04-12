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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 260261262263>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 74
1. меньше 27
12%
9
2. 27 - 28.50
57%
42
3. 28.50 - 30
23%
17
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:04

Перес де Куэльяр
Про те що, транзитна труба в Украiнi - це металобрухт, я чую з 2005 року.
Також я чув, що коли буде ПП-1, то транзиту газу через Украiну - теж гаплик.
ПП-1 е, транзит теж е.
Будуть поставки газу.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:06

  aleksvan2020 написав:юля шмуля уже не станет Президент, порох ее почти догнал в рейтингах и не зря он рвет ж*** сейчас с туром томосятины, плюшки пенсионерам в марте,монетизация субсидоса, я думаю за счет админ ресурса порох пойдет на 2 срок, а с юлькой добазарятся о должностях ну или сделает ее премьером. что порох что шмуля для путина выгодные варианты.ну и не забыли про фальсификацию на местах, это пороху под силу.

Я бы тебя расстрелял без суда и следствия , для проффилактики.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:12

Vadim V за что?))
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:18

Re: Валютный рынок в контексте

... ну то вияснили, що Ден продав сьогодні пА 41,4?
- чи все замняли/захіхікали сміхуйочками? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:18

  pesikot написав:Перес де Куэльяр
Про те що, транзитна труба в Украiнi - це металобрухт, я чую з 2005 року.
Також я чув, що коли буде ПП-1, то транзиту газу через Украiну - теж гаплик.
ПП-1 е, транзит теж е.
Будуть поставки газу.
Тут вже інша річ, це політичний важіль, щоб добудувати північний потік-2. А украінська ГТС, немає зобов*язань - винтиль закрутять. Від цього постраждаємо ми і східна Європа, які в свою чергу підтримують Україну і жорстоко осуджують агресивну політику Рф.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:27

  Сибарит написав:
  lrs7719 написав:Остальным оно упало?

Не всем, но конкуренция заставит многих. Это средство привлечь (удержать) клиента, причем за его деньги, а не акциями.

Как это отразится на курсе?
На общей курсовой динамике, на мой взгляд, это отразиться не должно, поскольку глобального соотношения спроса и предложения не изменит. Скорее всего, это приведет к сближению наличного и безналичного курсов и некоторому уменьшению амплитуды колебаний. Но произойдет это не в день легализации таких операций, а очень постепенно. Сначала банки должны дать функционал, потом клиенты должны его распробовать, привыкнуть. Это будет настолько медленно, что заметить изменения будет тяжело.

Что-то мне кажется, что ничего не изменится. Проблем с покупкой- продажей, во всяком случае в крупных городах, в общем не было. Что у банков будет низкий спред, сильно сомневаюсь.
Возможно, просто в некоторых ситуациях будет удобно этим воспользоваться. В частности, у желающих купить какое-то количество по низкой цене будет возможность не бегать по отделениям, а сделать это, если удастся, не отрываясь от дивана. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:32

ЛАД проблема идти с СУММОЙ по улице
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:37

  Игорь написав:ЛАД проблема идти с СУММОЙ по улице

Пока что ограничение в 150тыс., т.е. грубо 5000 долл. действует.
5000 это СУММА? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:42

  Долярчик написав:... ну то вияснили, що Ден продав сьогодні пА 41,4? - чи все замняли/захіхікали сміхуйочками?

Не нужный никому

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:53

  ЛАД написав:
  Игорь написав:ЛАД проблема идти с СУММОЙ по улице

Пока что ограничение в 150тыс., т.е. грубо 5000 долл. действует.
5000 это СУММА? :)

Обезоружен, аргументов нету. Не хочется признавать, что это много, но с другой стороны это годовая средняя зарплата по стране.Наверное неправильно ответил, нужно было процитировать
Проблем с покупкой- продажей, во всяком случае в крупных городах, в общем не было
Востаннє редагувалось Игорь в Сер 16 січ, 2019 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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