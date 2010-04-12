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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 260261262263

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 74
1. меньше 27
12%
9
2. 27 - 28.50
57%
42
3. 28.50 - 30
23%
17
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:05

  Долярчик написав:холява
І Вам, доброго вечора!
...я всі ті дні працював і ретельно за цим, що Ви попросили - не слідкував! :roll:

... а от Ваші історії - цікавіші! - більш запам'ятовуючі! :mrgreen:

Згоден! Розповіді в пригодницькому жанрі! Тут вже вияснилось, що і в Харкові багатьох непростих знає! Звіть мене просто Бонд! Джеймс Бонд! Можна і халява! Якийсь підпільний Корейко просто!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:11

  pesikot написав:Перес де Куэльяр
Про те що, транзитна труба в Украiнi - це металобрухт, я чую з 2005 року.
Також я чув, що коли буде ПП-1, то транзиту газу через Украiну - теж гаплик.
ПП-1 е, транзит теж е.
Будуть поставки газу.



Транзит газа из рашки в 2018 составил 86,8 млрд.куб.м. ( -7,2% )
В 2009-2013 транзит составлял 95-83 млрд.кубов.

Если транзит упадет до 20 млрд, трубу будет дешевле порезать на металлолом,т.к. затраты на её содержание будут выше чем доход от транзита.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:13

  Долярчик написав:
  холява написав:
  Долярчик написав:холява
І Вам, доброго вечора!
...я всі ті дні працював і ретельно за цим, що Ви попросили - не слідкував!

... а от Ваші історії - цікавіші! - більш запам'ятовуючі! :mrgreen:


вам не следует строить из себя того , кем вы являетесь .
ответь просто на вопрос ,
... котировки валют ????????
Помощь твоего друга . кверти , приветствуется. ))))

... вибачте, та я відповім грубо :mrgreen:
- нах мені ті котіровки, я дивись тільки, де дорожчий прийом, щоб злитись і все :lol:
...у алли 11 числа був найкращий прийом! - але там була біда з гривнею :mrgreen:

.... і що ж то Вас так пан Кверті турбує? :mrgreen:

Напевне переживає, що при зустрічі буде такий же ефект як і з чаєм... Карета перетвориться на гарбуза! Такі розповіді були, що я переживати почав був за людину... На лавочці не зможу сидіти під під’їздом, довго так не витримаю! А може в лотерею десяток лімонів виграв і почав бурну діяльність! Хоча, не потрібно глузувати з бідної людини, багато років праці в дурдомі даром не проходять... Сидить на пенсії строчить собі в алкогольному угарі!
Qwerty
 
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