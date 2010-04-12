Згоден! Розповіді в пригодницькому жанрі! Тут вже вияснилось, що і в Харкові багатьох непростих знає! Звіть мене просто Бонд! Джеймс Бонд! Можна і халява! Якийсь підпільний Корейко просто!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 23:05
Згоден! Розповіді в пригодницькому жанрі! Тут вже вияснилось, що і в Харкові багатьох непростих знає! Звіть мене просто Бонд! Джеймс Бонд! Можна і халява! Якийсь підпільний Корейко просто!
Додано: Сер 16 січ, 2019 23:11
Транзит газа из рашки в 2018 составил 86,8 млрд.куб.м. ( -7,2% )
В 2009-2013 транзит составлял 95-83 млрд.кубов.
Если транзит упадет до 20 млрд, трубу будет дешевле порезать на металлолом,т.к. затраты на её содержание будут выше чем доход от транзита.
Живите своим умом!
Додано: Сер 16 січ, 2019 23:13
Напевне переживає, що при зустрічі буде такий же ефект як і з чаєм... Карета перетвориться на гарбуза! Такі розповіді були, що я переживати почав був за людину... На лавочці не зможу сидіти під під’їздом, довго так не витримаю! А може в лотерею десяток лімонів виграв і почав бурну діяльність! Хоча, не потрібно глузувати з бідної людини, багато років праці в дурдомі даром не проходять... Сидить на пенсії строчить собі в алкогольному угарі!
|