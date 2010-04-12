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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 23:05
Долярчик написав:холява
І Вам, доброго вечора!
...я всі ті дні працював і ретельно за цим, що Ви попросили - не слідкував!
... а от Ваші історії - цікавіші! - більш запам'ятовуючі!
Згоден! Розповіді в пригодницькому жанрі! Тут вже вияснилось, що і в Харкові багатьох непростих знає! Звіть мене просто Бонд! Джеймс Бонд! Можна і халява! Якийсь підпільний Корейко просто!
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:11
pesikot написав:Перес де Куэльяр
Про те що, транзитна труба в Украiнi - це металобрухт, я чую з 2005 року.
Також я чув, що коли буде ПП-1, то транзиту газу через Украiну - теж гаплик.
ПП-1 е, транзит теж е.
Будуть поставки газу.
Транзит газа из рашки в 2018 составил 86,8 млрд.куб.м. ( -7,2% )
В 2009-2013 транзит составлял 95-83 млрд.кубов.
Если транзит упадет до 20 млрд, трубу будет дешевле порезать на металлолом,т.к. затраты на её содержание будут выше чем доход от транзита.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:13
Долярчик написав: холява написав: Долярчик написав:холява
І Вам, доброго вечора!
...я всі ті дні працював і ретельно за цим, що Ви попросили - не слідкував!
... а от Ваші історії - цікавіші! - більш запам'ятовуючі!
вам не следует строить из себя того , кем вы являетесь .
ответь просто на вопрос ,
... котировки валют ????????
Помощь твоего друга . кверти , приветствуется. ))))
... вибачте, та я відповім грубо
- нах мені ті котіровки, я дивись тільки, де дорожчий прийом, щоб злитись і все
...у алли 11 числа був найкращий прийом! - але там була біда з гривнею
.... і що ж то Вас так пан Кверті турбує?
Напевне переживає, що при зустрічі буде такий же ефект як і з чаєм... Карета перетвориться на гарбуза! Такі розповіді були, що я переживати почав був за людину... На лавочці не зможу сидіти під під’їздом, довго так не витримаю! А може в лотерею десяток лімонів виграв і почав бурну діяльність! Хоча, не потрібно глузувати з бідної людини, багато років праці в дурдомі даром не проходять... Сидить на пенсії строчить собі в алкогольному угарі!
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:17
Долярчик написав:
... ну то вияснили, що Ден продав сьогодні пА 41,4?
- чи все замняли/захіхікали сміхуйочками?
Купил.Я сразу понял, что золото.Но не зная точно где и по чём в гривнах остался вопрос - или 3 сотки или 6 полтинников
Возможен вариант 250+50.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:20
zzzzzz написав:
Если транзит упадет до 20 млрд, трубу будет дешевле порезать на металлолом,т.к. затраты на её содержание будут выше чем доход от транзита.
Но областям Украины собственный газ тоже должен как-то перемещаться, например, с Полтавщины до Галичины, зачем резать.
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freeze
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:24
freeze написав: zzzzzz написав:
Если транзит упадет до 20 млрд, трубу будет дешевле порезать на металлолом,т.к. затраты на её содержание будут выше чем доход от транзита.
Но областям Украины собственный газ тоже должен как-то перемещаться, например, с Полтавщины до Галичины, зачем резать.
Есть магистральные газопроводы, а есть региональные распределительные сети. Так же есть огромные газоперекачивающие компрессорные станции по маршруту магистральных газопроводов - это все станет не нужно.
Транзит газа - 86 млрд
Внутреннее потребление - 33
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:48
zzzzzz написав: rasmus написав: zzzzzz написав:
Икушники пишут что сегодня нерезы по жирному зашли в гривневые ОВГЗ аж сразу на 150 млн.дол.
В статистике этого пока что не видно.
А что значит сегодня?
Для них отдельные торги проводят?
Это значит что сегодня. Входить можно в любой рабочий день. Нерезы не я вляются первичными дилерами
Не понял .... То есть только нерезиденты могут входить в ОВГЗ в любой день?
Странновато. Есть день торгов для всех. После проведения торгов, зная процентные ставки, конечно же легче зайти. Потому и не думаю, что это рабочий механизм.
По фразе "Нерезы не я вляются первичными дилерами":
Нерезы = покупатели
Дилеры - продавцы
Как тогда это понять?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:49
zzzzzz написав:
Если транзит упадет до 20 млрд, трубу будет дешевле порезать на металлолом,т.к. затраты на её содержание будут выше чем доход от транзита.
Перемовини йдуть про 30, але Газпром вимагає мирову, як скасує виграш Нафтогаза в Арбітражі. Тому раунд тристоронніх перемовин був зірваний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:53
lapay написав: zzzzzz написав:
Если транзит упадет до 20 млрд, трубу будет дешевле порезать на металлолом,т.к. затраты на её содержание будут выше чем доход от транзита.
Перемовини йдуть про 30, але Газпром вимагає мирову, як скасує виграш Нафтогаза в Арбітражі. Тому раунд тристоронніх перемовин був зірваний.
Как мировую, когда премиальные в 48 млн долларов топам Нафтогаза уже распилены?
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Zebra
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:58
rasmus написав:
Не понял .... То есть только нерезиденты могут входить в ОВГЗ в любой день?
Кто угодно. На вторичном рынке. Даже физики.
Размещение проводится среди первичных диллеров, а потом облигации попадают от них на вторичный рынок.
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Сибарит
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