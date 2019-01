Додано: Сер 16 січ, 2019 23:48

zzzzzz написав: rasmus написав: zzzzzz написав: Икушники пишут что сегодня нерезы по жирному зашли в гривневые ОВГЗ аж сразу на 150 млн.дол.



В статистике этого пока что не видно. Икушники пишут что сегодня нерезы по жирному зашли в гривневые ОВГЗ аж сразу на 150 млн.дол.В статистике этого пока что не видно.



А что значит сегодня?

Для них отдельные торги проводят? А что значит сегодня?Для них отдельные торги проводят?



Это значит что сегодня. Входить можно в любой рабочий день. Нерезы не я вляются первичными дилерами Это значит что сегодня. Входить можно в любой рабочий день. Нерезы не я вляются первичными дилерами



Не понял .... То есть только нерезиденты могут входить в ОВГЗ в любой день?

Странновато. Есть день торгов для всех. После проведения торгов, зная процентные ставки, конечно же легче зайти. Потому и не думаю, что это рабочий механизм.



По фразе "Нерезы не я вляются первичными дилерами":

Нерезы = покупатели

Дилеры - продавцы

Как тогда это понять? Не понял .... То есть только нерезиденты могут входить в ОВГЗ в любой день?Странновато. Есть день торгов для всех. После проведения торгов, зная процентные ставки, конечно же легче зайти. Потому и не думаю, что это рабочий механизм.По фразе "Нерезы не я вляются первичными дилерами":Нерезы = покупателиДилеры - продавцыКак тогда это понять?

"The quieter you become, the more you are able to hear"